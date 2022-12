Przerażająca czarna plama w miejscu Ukrainy. Widać to z satelity

Ukraina pogrążyła się w mroku po atakach rakietowych

Chociaż oddziały ukraińskich pracowników sieci energetycznych i ciepłowniczych niemal 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu dokonują napraw, to jednak po ataku rakietowym, energii elektrycznej w domach została pozbawiona niemal cała ludność Ukrainy. Władze przyznają, że po atakach bardzo ciężko jest przywrócić dostawy, ale najczęściej przerwy występują w porze nocnej, by jak najmniej odczuli to mieszkańcy. Wówczas dokonywane są większe naprawy.

Ataki na infrastrukturę krytyczną Rosja przeprowadziła również dziś (w poniedziałek 19.12). Wysłano ok. 35 irańskich dronów kamikadze Shahed-136, z których udało się zestrzelić ok. 25. Jak podkreślają eksperci od technologii wojskowych, Kremlowi nie tylko zależy na uderzeniach w infrastrukturę krytyczną kraju, by doprowadzić do kryzysu humanitarnego i kapitulacji władz w Kijowie, ale również celem jest obniżenie zdolności systemów obrony powietrznej.

Ostatnie ataki rakietowe i dronowe były wymierzone głównie w stolicę Ukrainy. Rosyjska armia wciąż szuka sposobów na osłabienie siły obrońców Kijowa. Kreml nie porzucił planów zajęcia stolicy. Analitycy mówią nawet, że w przyszłym roku rosyjska armia może spróbować ponownie uderzyć na Kijów z terenów Białorusi.