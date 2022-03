Przesmyk suwalski to pięta achillesowa NATO. Tutaj zaatakuje Rosja?

Inwazja Rosji na Ukrainę a przesmyk suwalski

Inwazja na Ukrainę przypomniała o jednym z najbardziej newralgicznych punktów na mapie Europy - przesmyku suwalskim. Są to polskie tereny położone wokół Augustowa, Suwałk i Sejn oraz jedyne lądowe połączenie Polski i reszty państw NATO z terytorium państw bałtyckich.

To również miejsce oddzielające od Białorusi wojska rosyjskie w obwodzie Kaliningradzkim, gdzie mieści się duża baza Floty Bałtyckiej oraz znajduje się spora liczba wojsk rakietowych, które mogą razić terytorium NATO.

Obwód kaliningradzki pełni też istotną rolę w działaniach propagandowych Kremla ze względu na to, że przedstawiony jest jako teren, który Zachód mógłby łatwo oderwać od Federacji Rosyjskiej.

Zdjęcie Przesmyk suwalski na mapie / Google Maps /Zrzut ekranu / domena publiczna

Przesmyk suwalski krytycznym punktem w Europie?

70-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej jest problemem dla decydentów w NATO. To potencjalne miejsce ataku Rosji i Białorusi w przypadku rosnącego napięcia między Moskwą a Sojuszem Północnoatlantyckim.

Według United States Army region ten należy do najbardziej zapalnych punktów Europy, co w 2015 roku potwierdził generał Benjamin Hodges.

Amerykanie wskazywali wówczas na niedostatki infrastrukturalne i organizacyjne, które uniemożliwiałby państwom NATO na podjęcie szybkiej reakcji. Były prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves porównał ten region do przesmyku Fulda, który był krytycznym obszarem w Niemczech w okresie zimnej wojny. Przez niego miał przejść atak wojsk ZSRR.

W analizowanym jeszcze przed wojną w Ukrainie scenariuszu wojska rosyjskie atakujące z terytorium Obwodu Kaliningradzkiego dążyłby to połączenia się z wojskami nacierającymi od strony Białorusi, co pozwoliłoby na odcięcie jedynej drogi lądowej do państw bałtyckich uniemożliwiając ich ochronę i wsparcie dodatkowymi siłami NATO.

Czy grozi nam atak Rosji na przesmyk suwalski?

Obecnie jednak biorąc pod uwagę, że rosyjska armia toczy ciężkie boje na Ukrainie, gdzie traci ogromne ilości sprzętu oraz ginie mnóstwo żołnierzy trudno sobie wyobrazić, jakąkolwiek operacje wymierzoną przeciwko przesmykowi suwalskiemu.

Po prostu Rosja nie ma sił lądowych pozwalających na przeprowadzenie takiej operacji. Jeżeli jednak sytuacja by się zmieniła i zagrożenie wzrosło, to prawdopodobnie NATO zareagowało by adekwatnie zwiększając siły, które stacjonują w tamtym regionie.