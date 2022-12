Według oficjalnych informacji Rosja posiada siedem seryjnie wyprodukowanych samolotów Su-57 oraz dziesięć prototypów. Produkcja rozpoczęła się dwa lata temu. Wojskowi eksperci twierdzą, że Moskwa będzie miała co najmniej jedną eskadrę tych maszyn już w 2025 roku.

Produkcja samolotów jest obecnie utrudniona z powodu rygorystycznych sankcji wprowadzonych przez Zachód, przede wszystkim na chipy, czy podzespoły. Jednakże zachodni wywiad donosi, że Rosjanie nielegalnie sprowadzają niezbędne komponenty z zagranicy. Jeden z wyprodukowanych samolotów służy Zachodniemu Okręgowi Wojskowemu, a kolejnych sześć znajduje się w zakładzie wojskowym w mieście Komsomolsk nad Amurem. Jak donosi Bulgarianmilitary obecnie prowadzony jest program szkoleniowy dla przyszłych pilotów Su-57.

Rosyjski podpułkownik Ilya Sizov twierdzi, że żołnierze przechodzą teraz szkolenie teoretyczne, następnie rozpoczną się szkolenia poligonowe, a dalej piloci mają odbyć pierwsze loty Su-57. Piloci uczestniczą w specjalnym programie skupiającym się na myśliwcach nowej generacji. Bulgarianmilitary, powołując się na rosyjskie źródła, pisze, że żołnierze otrzymają zmodernizowane Su-57, czyli Su-57M, co ma nastąpić w 2025-2026 roku.

Rosyjski samolot nowej generacji Su-57

Su-57 to rosyjski samolot bojowy piątej generacji. Miał być odpowiedzią Moskwy na amerykański samolot przewagi powietrznej F-22 Raptor. Rosyjski myśliwiec może osiągnąć prędkość około 2 Ma i pułap 20 000 metrów, przy zasięgu do 3 500 km. Powierzchnia nośna wynosi aż 78,8 m kwadratowych.

Samolot zaprojektowany jest w technologii stealth, co skutkuje tym, że radary mają bardzo duże problemy z jego wykryciem. Wyposażony jest w wyrzutnie dla pocisków o masie do 300 kg oraz do 700 kg. W walce powietrznej może wykorzystać cztery pociski powietrze-powietrze dalekiego zasięgu i dwa pociski krótkiego zasięgu. Maszyna posiada także amunicję aktywną z samonaprowadzającym radarem R-77M. Samolot jest w stanie niszczyć także cele nawodne, dzięki precyzyjnie kierowanym bombom KAB-250 o masie 250 kg lub 500 kg (KAB-500). W maszynie można znaleźć również zintegrowany system radioelektroniczny, system elektrooptyczny, radar N036-1-01X, czy radary boczne.