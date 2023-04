Rosja chce, aby jej samoloty były niewidzialne. Chwalą się nową technologią

Prototyp nowego materiał stealth opracowała firma Roselektronika, wchodząca w skład największego konglomeratu obronnego Rosji, Rostec.

Oparty jest na cienkich szklanych włóknach z metalowym rdzeniem. Jak mówią sami Rosjanie, to pierwszy ich taki materiał.

Ma on pochłaniać aż 95% promieniowania elektromagnetycznego radarów, utrudniając wykrycie.

Rosjanie tworzą materiał antyradarowy dla samolotów

Opracowany materiał ma być bardzo cienki i lekki. Wykorzystuje kilka warstw włókna szklanego, przeplatanych filamentami z metalowym rdzeniem w specjalnej izolacji.

Rostec zapewnia, że ich nowy materiał pochłania szerokopasmowe fale radiowe radarów. Według założeń jest to aż 95% padającego promieniowania elektromagnetycznego. Ma to znacząco utrudniać wykrycie latających obiektów jak samoloty, ale też drony czy pociski rakietowe. To pierwszy materiał z Rosji wykorzystujący takie rozwiązanie.

Współczesna inżynieria samolotów wojskowych już dawno stanęła przed problemem opracowania materiału konstrukcyjnego o właściwościach absorbujących promieniowanie radaru. Istniejące rodzaje powłok dla samolotów stealth wymagają regularnej renowacji, podczas gdy włókno szklane o niższym współczynniku odbicia nie wymaga stałej konserwacji. Nasze prototypy już pomyślnie przeszły wymagane testy fabryczne - powiedział Aleksiej Dymowski, dyrektor generalny Centralnego Biura Projektowego Materiałów Radiowych należącego do firmy Roselektronika

Z informacji Rostec wynika, jakby nowy materiał był już na zaawansowanym stopniu prac. Jednak nie podano nawet, na jakie samoloty czy drony może trafić materiał w pierwszej kolejności. Należy uznać, że jak Rosjanie pracują nad technologią, to jest ona dla nich na etapie prac eksperymentalnych.

Rosyjska technologia stealth daleko za Zachodem

Naturalne jest, że Rosja pracuje nad nowym materiałem stealth m.in. dla samolotów. Od dawna pozostaje pod tym względem w tyle za takimi krajami jak Stany Zjednoczone. Obecnie Rosja w arsenale posiada tylko jeden samolot z technologią stealth, Su-57, niemogącą się równać z np. rozwiązaniami w F-35 czy F-22.

Zdjęcie Su-57 to pierwszy rosyjski samolot z technologią stealth. Jest jedną z najbardziej tajemniczych konstrukcji Moskwy, której Rosjanie boją się użyć w Ukrainie, aby nie wpadła w ręce Ukraińców / Dmitry Zherdin

Amerykanie mają znacznie dłuższą historię wykorzystania technologii stealth, mając doświadczenie w tworzeniu materiałów pochłaniających promieniowanie (RAM), czy samego projektu samolotu.

Przez to istnieje nawet opinia, że nie tylko rosyjski Su-57 nie może się równać pod względem technologii stealth z amerykańskimi samolotami, co nawet nie powinien być nazywany samolotem stealth.

Trudno więc oczekiwać, że zapowiedzi Rostec o nowym materiale wyjdą poza kwestie projektanckie. Szczególnie wobec sankcji, które znacząco ukręciły kark rosyjskiej technice.