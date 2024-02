Rosja szykuje potężne uderzenie. Dostarczono setki rakiet do bombowców

Rosji kończą się rakiety? To nieprawda

Jesienią ubiegłego roku, przedstawiciele HUR twierdzili, że Rosja ma do dyspozycji łącznie ok. 800 pocisków manewrujących, a miesięcznie jest w stanie wyprodukować ich ok. 100 sztuk. Głównie są to rakiety Kh-555 i Kh-101, ale w użyciu mają też być słynne Iskandery, Kindżały czy Kalibry. Celem mają być elektrociepłownie czy stacje energetyczne.

Dwa potężne ataki Ukraina ma już za sobą. Rosjanie użyli w nich setki swoich rakiet, zatem zostało im znacznie mniej, niż liczby podane przez wywiad Ukrainy. Nie oznacza to jednak, że Rosja nie zwiększyła produkcji tej broni. Analitycy uważają, że Ukraińcy muszą przygotować się na najgorsze.

Rosyjskie Tu-95 i Tu-22 gotowe do ataku z 1800 km

Pocieszeniem może być jednak fakt, że w nadchodzących dniach na południu kraju będą panowały iście wiosenne temperatury, co oznacza, że nawet uszkodzenie przez Rosjan infrastruktury krytycznej kilku miast, może nie przynieść takiego efektu, jaki zakładają. Kreml atakami chce wziąć odwet za ostatnie ataki na bazy wojskowe na Krymie i rafinerie leżące na terenie Rosji. Najważniejszym celem jest jednak doprowadzenie do kryzysu humanitarnego.