Kreml w wyniku ataku rakietowego, zniszczył elektrownię Trypliską, największą elektrownię cieplną zlokalizowaną na Kijowszczyźnie na Ukrainie. Zlokalizowana jest ona we wsi Trypola, ok. 45 kilometrów na południe od stolicy. Co najgorsze, odpowiadała ona za 57 procent produkcji energii na tym obszarze.

Siły Zbrojne Ukrainy ogłosiły, że Rosjanie skutecznie uderzyli na obiekt za pomocą najnowocześniejszego superpocisku manewrującego X-69 (Kh-69). Jest to pierwsze oficjalnie i udokumentowane użycie tej broni w wojnie na Ukrainie. To bardzo zła wiadomość dla rządu w Kijowie.

