Rosjanie chwalą się ostatnimi supermyśliwcami Su-57

Dlatego wszelkie zapewnienia o zwiększeniu produkcji przez Rosjan można brać w cudzysłów. Wiadome jest, że UAC poinformowało o zakończeniu drugiej dostawy Su-57 na 2023. Pierwsza w mijającym roku miała miejsce we wrześniu.

Także tradycyjnie przy jakichkolwiek wiadomościach o dostawach Su-57 nie podano, ile myśliwców w tym roku trafiło do służby. Identyfikację uniemożliwia także zamazanie numerów na nagraniach i retuszowanie ich na zdjęciach. To nowa polityka rosyjskiego MON-u, prowadzona od początku wojny.

Ile myśliwców Su-57 ma Rosja

Najnowsze dostawy na 2023 rok prawdopodobnie podniosły liczbę aktywnych myśliwców Su-57 w granice ok. 10-15 maszyn. Według dostępnych szacunków przy pierwszej dostawie w 2020 przekazano jeden myśliwiec, w 2021 - dwa, a w 2022 - sześć. Warto pamiętać, że Rosja ma także 10 Su-57 w wersjach prototypowych.

Wobec dużych problemów z zaawansowaną zachodnią elektroniką, której po wojnie zostali pozbawieni Rosjanie, produkcja Su-57 prawdopodobnie wcale się nie zwiększyła. Niemniej Rosjanie zapewniają, że obecnie trwa "rozpędzanie produkcji", aby do 2027 roku zdążyć ze skompletowaniem dostawy 76 myśliwców Su-57, zamówionych w 2019.

- Już w 2024 roku szereg obiektów zostanie uruchomionych w ramach realizacji obiecujących projektów modernizacji technicznej w ramach państwowego programu rozwoju kompleksu wojskowo-przemysłowego do seryjnej produkcji samolotów Su-57 - powiedział dyrektor generalny UAC Jurij Slyusar.

Na razie można to brać za propagandową mowę. Możliwe jest jednak, że Rosjanie faktycznie przyspieszą produkcję Su-57 w kolejnym roku, po wejściu na produkcję wojenną. Niemniej bardzo prawdopodobne, że jak w przypadku najnowszych czołgów T-90M, odbędzie się to kosztem pozbycia się najbardziej brakujących części. Przy tym Su-57 de facto przestanie być tak nowoczesną maszyną.

Zdjęcie Myśliwiec Su-57 / Anna Zvereva / Wikimedia

Su-57. Najnowszy myśliwiec Rosji, który boi się Ukrainy

Su-57 to pierwszy rosyjski myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji. Może prowadzić misje zdobycia przewagi powietrznej, jak i bliskiego wsparcia działań lądowych. Samolot został wyposażony w zupełnie nową awionikę, odróżniającą go od starszych rosyjskich myśliwców. Wiele elementów zostało zautomatyzowanych np. poprzez zainstalowanie komputera pokładowego, który ma pełnić funkcję drugiego pilota.

Su-57 zbudowano w rozwiniętej konstrukcji stealth z szerokim wykorzystaniem materiałów kompozytowych, takich jak polimer, włókno szklane i aluminiowe wypełniacze. Zapewnia to niższy poziom promieniowania radarowego i sygnatury podczerwonej, w porównaniu do starszych rosyjskich myśliwców. Niemniej w zestawieniu z amerykańskim myśliwcem wielozadaniowym F-35, Su-57 odstaje pod względem właściwości stealth

Ciekawostką jest, że pomimo dość dużej enigmatyczności za myśliwcem ciągnie się swoista porażka. Pierwszy seryjny Su-57, który skonstruowano w 2019 roku, został rozbity, zanim w ogóle trafił do służby. W 2018 Indie, które współpracowały przy opracowywaniu konstrukcji Su-57, zrezygnowały z projektu, uznając, że nie spełni on na czas wymagań dotyczących radaru i technologii stealth. Nie ma co się więc dziwić, że Rosjanie mają ograniczać do minimum operacje Su-57 podczas wojny w Ukrainie, bojąc się jego możliwego zestrzelenia czy nawet przechwycenia maszyny. Stąd te myśliwce mają być wykorzystywane tylko do wystrzeliwania pocisków z rosyjskiego terytorium.

Myśliwiec Su-57

Podstawowe informacje:

Producent: Sukhoi Design Bureau

Załoga: 1 pilot

Koszt: 42 miliony dolarów (2019)

Parametry techniczne:

Długość: 20,1 m

Rozpiętość skrzydeł: 14,8 m

Wysokość: 5,45 m

Maksymalna masa bojowa: 35000 kg

Maksymalna masa ładunku: 10000 kg

Napęd:

Silniki: 2x turboodrzutowe silniki Saturn AL-41F1

Maksymalna prędkość: 2141 km\h

Pułap: 20 km

Zasięg: 3519 km

Uzbrojenie:

1x 30 mm działko

15x punktów podczepienia dla pocisków (R-74M, R-77M, Kh-38M, Kh-31AD, Kh-35U, Kh-31PD, Kh-58UShK) i bomb (KAB-250, KAB-500 and KAB-1500)