Rosjanie przejęli potężną szwedzką broń. To cios dla NATO

Jest pierwszy dowód na to, że Moskwa wykorzystała zdobyczny sprzęt z wojny w Ukrainie do ulepszenia swojego najnowszego systemu obrony powietrznej. To bardzo zła wiadomość nie tylko dla Szwecji, ale również całego NATO. Eksperci militarni z serwisu BulgarianMilitary.com informują bowiem, że Rosjanie rozebrali na części szwedzki wóz bojowy piechoty CV90 i pozyskali bardzo dużo cennej wiedzy na temat działania tej broni.