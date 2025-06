Christopher Kirchhoff udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji CNN. Analityk wojskowy przyznał, że prawie wszystkie 31 amerykańskich czołgów Abrams dostarczonych na Ukrainę zostało zniszczonych w wyniku ataków rosyjskich dronów kamikadze. Co ciekawe, od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych nie pojawiają się materiały w roli głównej z tymi czołgami. To może sugerować, że Kirchhoff ma rację.

Ukraińskie Abramsy otrzymały także dodatkowe ekrany z siatki , które miały za zadanie osłaniać najbardziej wrażliwe elementy pojazdu przed atakami dronów, choć niestety nie zawsze wykonane były one w skuteczny sposób. Obecność tych siatek to odpowiedź na jedną z największych wad Abramsa punktowanych przez Ukraińców, czyli słabe opancerzenie stropu wieży, które w czasach projektowania M1A1 nie było tak dużym problemem jak dziś.

Oficjalnie wiadomo, że Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie 31 czołgów M1A1 Abrams we wrześniu 2023 roku w ramach pomocy wojskowej w celu przeciwdziałania siłom rosyjskim. Maszyny te, znane ze swojej trwałości i zaawansowanej technologii, zostały wprowadzone do walki z dużymi oczekiwaniami, ale wkrótce zaczęły pojawiać się doniesienia o ich stratach.

Ukraina w tym roku ma wyprodukować co najmniej 3 miliony małych dronów. To 8000 dronów do użycia na froncie każdego dnia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jedna setna z nich trafi w cel, to przecież gigantyczne straty dla wroga.