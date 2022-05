- Armia Putina musi zostać rozgromiona na terenie Ukrainy - uważa rosyjski arcymistrz szachowy Garry Kasparow. W swoim najnowszym wystąpieniu w USA zaapelował do światowych przywódców, aby za wszelką cenę powstrzymać Władimira Putina i doprowadzić do jego militarnej klęski. Kasparow nie ma złudzeń, że Putin zatrzyma się na Ukrainie. Kraje demokratyczne muszą dać broń Ukraińcom i wspierać ich w każdy możliwy sposób. Jego zdaniem wojna w Ukrainie to wojna całego cywilizowanego świata z barbarzyństwem.



Stańmy po stronie Ukrainy, gdyż walczy ze złem. Ukraina jest na pierwszej linii wojny między wolnością i tyranią. Kraje zachodu muszą wesprzeć Ukrainę i wybrać życie i miłość ponad śmierć i nienawiść. Cena powstrzymania dyktatora zawsze rośnie z każdym opóźnieniem i każdym zawahaniem. Spotkanie w połowie drogi ze złem to będzie wciąż zwycięstwo zła Rosyjski arcymistrz szachowy Garry Kasparow

Klęska militarna Rosji - klucz do zakończenia tej wojny

Garry Kasparow nie ma złudzeń - Rosja zakończy wojnę tylko wtedy, jeśli zostanie do tego zmuszona siłą. To powód, dla którego należy wspierać Ukrainę wysyłając tam nie tylko broń, ale także żywność. Rosyjski arcymistrz szachowy uważa, że największą szansą na obalenie Putina jest porażka jego wojsk w Donbasie. "To może być krach jego rządów" - przekonuje Kasparow. Jego zdaniem klęska militarna może sprawić, że Rosjanie zaczną się buntować.

W wywiadzie dla Radia Swoboda rosyjski opozycjonista powiedział, że reżim Putina nie poradzi sobie z milionami niezadowolonych Rosjan, którym nagle pogorszy się poziom życia. "Ale to muszą być miliony, a przynajmniej setki tysięcy protestujących na ulicach. Z takimi protestami nie da sobie rady nawet putinowski aparat propagandy i represji" - uważa Kasparow. Wielokrotnie także powtarzał, że Putin sam uwierzył w kłamstwa, które słyszy od doradców. Prezydent Rosji był przez wiele tygodni utrzymywany w niewiedzy na temat prawdziwego przebiegu wojny z Ukrainą.

Znienawidzony przez Putina

Garry Kasparow od lat jest jednym z największych wrogów Kremla i Władimira Putina. Uważa się za Rosjanina, choć nie ukrywa, że jest pochodzenia ormiańsko-żydowskiego. Był mistrzem świata w szachach w latach 1985-1993. Spróbował swoich sił także jako polityk. W 2008 roku kandydował na urząd prezydenta Rosji jako lider Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego. Rosyjski arcymistrz szachowy posiada nieruchomości w Moskwie, Petersburgu, Nowym Jorku i New Jersey. W lutym 2014 Kasparow otrzymał obywatelstwo chorwackie, gdzie ma dom w nadmorskim kurorcie Makarska.