W ostatnim czasie w sieci coraz częściej pojawiają się informacje o europejskich systemach w rękach Sił Zbrojnych Ukrainy, co jest bez wątpienia próbą demonstracji, że pomimo zawieszenia wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, Stary Kontynent wciąż zdecydowanie stoi po stronie Kijowa i wspomaga go kolejnymi rozwiązaniami .

Jego podstawowe uzbrojenie to dwie pary naprowadzanych na podczerwień pocisków ziemia-powietrze zamontowanych w skrzyniach po obu stronach wieży, zdolnych do zwalczania celów na wysokościach od 50 do 3500 metrów oraz w zasięgu od 800 do 4200 metrów, a dodatkowym jest karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm.