SR-72 Darkstar trafi do armii USA w 2025 roku

Teraz stało się jasne, że ten futurystyczny samolot naprawdę istnieje, ale jest ukrywany w tajemnicy przez armię USA. Chodzi o nowej generacji samolot szpiegowski, następcę kultowego SR-71 Backbird, który dzięki swoim silnikom strumieniowym stał się najszybszym seryjnie produkowanym samolotem odrzutowym świata.

SR-71 Blackbird pojawił się w latach 60. ubiegłego wieku. Był to pojazd o futurystycznym wyglądzie i możliwościach jak na tamte czasy. Rozwijał on prędkość na poziomie 3500 km/h. Do dziś żaden nawet z najnowszych myśliwców nie jest zdolny do przemieszczania się z taką prędkością. Ale to niebawem się zmieni.