Chiny przetestowały swoją największą rakietę

Pekin poinformował, że pocisk z atrapą głowicy bojowej wystrzelono o godz. 8:44 czasu lokalnego. Według dostępnych informacji start miał miejsce w rejonie wyspy Hajnan nad Morzem Południowochińskim. To o tyle ciekawe, że w tamtym regionie nie ma żadnych znanych silosów rakietowych.

Stąd jest bardzo prawdopodobne, że Chińczycy wystrzelili pocisk balistyczny z mobilnej wyrzutni. Spekuluje się, że był to najprawdopodobniej DF-41, największy chiński pocisk czwartej generacji, którego produkcja rozpoczęła się w 2019 roku. Według dostępnych danych do 2021 roku Chińczycy mieli 21 mobilnych wyrzutni pocisków DF-41.

Te pociski balistyczne stanowią jedną z najgroźniejszych broni nuklearnych Pekinu. Każdy taki pocisk może przenosić ładunki nuklearne MIRV w konfiguracji dziesięciu ładunków o mocy 150 kT każdy lub osiem o ładunkach po 250 kT. W ewentualnym konflikcie, pociski DF-41 miałyby dolecieć na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, dokonując potwornych zniszczeń.

Zdjęcie Międzykontynentalny pocisk balistyczny DF-41 na mobilnej wyrzutni / @nukestrat / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne pocisku DF-41:

Długość: 22 m

Szerokość: 2,25 m

Masa całkowita: 22000 kg

Masa głowicy bojowej: 2500 kg

Maksymalna prędkość lotu: 25 Ma - 31,425 km/h

Zasięg lotu: 12000-15000 km

Jak podaje Reuters, według zeszłorocznych szacunków Pentagonu, Chiny posiadają w swoim arsenale ponad 500 operacyjnych głowic nuklearnych, z czego około 350 to pociski ICBM. Do 2030 roku Pekin będzie prawdopodobnie posiadać ponad 1000 głowic.

Mimo że Chiny oficjalnie stosują politykę nieużywania broni nuklearnej jako pierwsze, to przez lata stawiały na silny rozwój zdolności broni masowego rażenia. Swoisty pokaz siły poprzez wystrzelenie pocisku balistycznego w kierunku Pacyfiku mógł wzbudzić zaniepokojenie w Waszyngtonie. Gdy do tej pory przez dekady Chiny testowały swoje pociski, zdolne przenosić broń nuklearną, wystrzeliwując je w kierunku np. niezamieszkanych terenów Mongolii, teraz mogą zacząć do wysyłania ich w kierunku zachodnim, być może bliżej terenów Stanów Zjednoczonych.

***

***

