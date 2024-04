Sztab generalny Wojska Polskiego poszedł pod prąd w sprawie F-35

To wywołało ogromne dyskusje i spory, a także protesty. Największy dotyczył pominięcia wielu zaproponowanych i popularnych oraz zgodnych z tradycją nazw, z Orłem na czele. Sztab generalny w związku z tym postanowił wyjaśnić, że to konsekwencja regulaminu. Musiał odrzucić wiele nazw z przyczyn formalnych. Jak pisze: "W związku z pojawiającymi się komentarzami dotyczącymi konkursu na nazwę F-35 wyjaśniamy, że wśród wybranych propozycji nie znalazły się nazwy, które wcześniej zostały nadane jednostkom już funkcjonującym w Wojsku Polskim. Zgodnie z regulaminem konkursu, w pierwszym etapie, który zakończył się 18 kwietnia, wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje propozycje. Po zakończeniu tego etapu Komisja składająca się z przedstawicieli MON, SGWP i specjalistów DGRSZ, w tym pilotów, wybrała 5 najciekawszych odpowiedzi, zgłoszonych przez obserwujących portale Wojska Polskiego w mediach społecznościowych."

To jest między innymi powód, dla którego w ogóle szukamy nazwy dla tego samolotu w Polsce. Wszak F-35 taką nazwą już ma - to Lightning II. I ta nazwa - zgodnie z tym co pisze sztab - odpada, jako że mamy już Błyskawicę w nazewnictwie polskich struktur wojskowych. Niszczyciel ORP "Błyskawica" to okręt-muzeum w Gdyni.

Z tego też powodu Wojsko Polskie nadało samolotom F-16 nazwę Jastrząb, chociaż ta amerykańska maszyna ma już swoją nazwę nadaną mu przez producentów. To Falcon, czyli Sokół, a dokładnie Fighting Falcon, czyli Walczący Sokół. Mamy jednak już Sokoła w polskim wojsku - to chociażby śmigłowiec wielozdaniowy, używany także do celów wojskowych.

Nawet jednak jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Wojsko Polskie musiało odrzucić wiele proponowanych na poważnie nazw z tych formalnych powodów - w tym nazwę Orzeł, gdyż to nasz jedyny obecnie pływający okręt podwodny; nosi nazwę ORP "Orzeł" jak przedwojenny poprzednik - to i tak zwrot ku zupełnie nowemu, nowatorskiemu wręcz nazewnictwu samolotu jest wyraźny. Nazwy takie jak Halny, Husarz, Duch, Harpia czy Dracarys (to tajemnicze słowo zaczerpnięte z "Gry o tron", używane już podczas wojny w Ukrainie) nie mają precedensu w dziejach polskiej wojskowości, ani dosłownie, ani nawet w ogólnym zarysie. To zupełne nowum.

Harpia i husarz to świetnie latające zwierzęta

Warto przy tym wyjaśnić, że gwoli ścisłości nazwa Harpia była zgłoszona przez wielu internautów właśnie z uwagi na to, że tak nazywał się program pozyskania F-35 dla polskich sił zbrojnych. A harpia to nie tylko przerażający demon z mitologii greckiej, o ptasim ciele i w formie uskrzydlonej kobiety, porywający dzieci i ich dusze w czasie wiatru. To także zwierzę - jeden z najpotężniejszych i największych ptaków szponiastych na świecie.

Harpia wielka mieszka w lasach tropikalnych Ameryki Południowej i Środkowej. Ma dwumetrowe skrzydła i wielką siłę w szponach, którymi porywa z gałęzi drzew są zdobycz. Wyspecjalizowała się właśnie w takim polowaniu - na zwierzęta porywane z drzew. To często małpy, leniwce (one stanowią połowę jej łupów), ostronosy, oposy, kinkażu, a także ptaki takie jak papugi czy tukany. Spokrewniona z nią harpia gujańska porywa głównie małpy i węże, a harpia papuaska z Nowej Gwinei łapie i pożera nie tylko nadrzewne torbacze jak drzewiaki czy pałanki, ale nawet psy i świnie.

Jeszcze ciekawszym przypadkiem jest Husarz. Ta nazwa niewątpliwie została zgłoszona przez internautów w nawiązaniu do polskiej tradycji wojskowej związanej z ciężką jazdą pancerną z czasów I Rzeczpospolitej. Husaria jest symbolem wykorzystywanym powszechnie, łącznie z t-shirtami, memami i zjawiskami popkulturowymi. Można zaryzykować tezę, że chwilami jest przeeksploatowana w tym kontekście, ale mało kto zwraca uwagę na to, że husarz ma niejedno znaczenie.

Zdjęcie Wielka ważka husarz władca słynie z umiejętności lotu / Ocrdu / Wikipedia

Ta nazwa w kontekście polskiej zoologii oznacza zwierzę dobrze pasujące właśnie to lotnictwa. To owad o imponującej nazwie - husarz władca. To największa ważka Polski i Europy Środkowej, owad doprawdy okazały, osiągający nawet 8,5 cm długości. Ma błękitno-zielone malowanie maskujące i jest wręcz wybornym lotnikiem. Ważki to jedne z najszybszych i najlepiej latających owadów świata. W tym kontekście jako określenie samolotu pasuje znacznie bardziej niż pancerna, ciężkozbrojna jazda.

