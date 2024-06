Tajemnicze sferyczne obiekty pojawiły się na Ukrainie

Rosyjskie systemy WRE czy urządzenia rolnicze?

— Wydawało mi się, że wiem już wszystko na temat technologii używanej przez wroga, a mimo to jestem totalnie zaskoczony zestawem dziwnych sferycznych obiektów ustawionych w rzędzie — pisze Ukrainiec. — Wróg nie rozmieści niczego ważnego na otwartym polu w pobliżu frontu — dodał Beskrestnov.

Tymczasem wśród komentujących osób pojawiły się dwie teorie. Jedna z nich mówi o specjalnych urządzeniach przeznaczonych do walki radioelektronicznej, które mają na celu wykrywanie i eliminację ukraińskich dronów czy pocisków. Drugim pomysłem na rozwiązanie tej zagadki są urządzenia mające ułatwić prace rolnicze.

Tajemnicze obiekty to w rzeczywistości makiety?

Serhii Beskrestnov uważa, że gdyby to były ważne instalacje, to "takie obiekty zostaną błyskawicznie zlokalizowane i zniszczone przez siły zbrojne Ukrainy", więc nie ma sensu ich instalować w pobliżu linii frontu. — Ponieważ nie ma wyjaśnienia, myślę, że to prawdopodobnie makieta — skwitował ukraiński żołnierz. I to jest najbardziej rozsądne wyjaśnienie tej tajemnicy.

Prawdopodobnie armia Kremla ustawia makiety, które mają imitować bardzo zaawansowany sprzęt wojskowy, by skupić na sobie uwagę dronów kamikadze czy pocisków z systemów HIMARS. Dzięki temu, Rosjanie mają nadzieję, że uda im się "zachęcić" Ukraińców do zmarnowania drogiej broni na zwykłe, tanie makiety broni.