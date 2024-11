Warto podkreślić, że dwie wyrzutnie HIMARS z najnowszej dostawy to wersje szkolne. Wyposażone są w zasobniki ćwiczebne M68A2, zdolne wystrzeliwać pociski LCRRPR. Te dwie specjalne wyrzutnie będą stanowiły istotny element dywizjonowego modułu ogniowego, stanowiąc bazę do szkolenia przyszłych żołnierzy. Te dwie wyrzutnie trafią do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu do tzw. Akademii HIMARS.