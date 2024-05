Tarcza Wschód bez tajemnic. Znamy szczegóły

Reklama

A na co konkretnie zostaną przeznaczone te pieniądze? Ujawnioną już wcześniej umowę zakupu aerostatów radiotechnicznych "Barbara" na potrzeby Sił Zbrojnych RP czy budowę ogólnokrajowej sieci stacji bazowych wyposażonych w kamery termowizyjne, sensory rozpoznania elektronicznego oraz akustycznego, dzięki którym możliwa będzie szybka identyfikacja zagrożeń, w tym dronów (celem jest też integracja systemów z państwami bałtyckimi).



Systemy antydronowe, lasy i pola minowe

Tarcza Wschód zakłada także budowę rowów przeciwczołgowych czy jeży żelbetowych. Te ostatnie to przenośne zapory przeciwpancerne zbudowane z trzech kątowników połączonych pod kątem prostym, które wykorzystywane są do budowania pasów zapór, wzmacniania innych zapór i przeszkód czy do zamykania przejść w innych zaporach.



Zdjęcie Wizualizacja pasa przygranicznego realizowanego w ramach projektu Tarcza Wschód / Adam Burakowski / East News

Poza takimi "oczywistościami", jak budowa magazynów i bunkrów czy gromadzenie konstrukcji mostowych, padła też deklaracja umocnienia granicy przez zalesianie i... pola minowe. Biorąc pod uwagę skuteczność Sił Zbrojnych Ukrainy w wykorzystaniu wielu rodzajów systemów bezzałogowych, trudno dziwić się też deklaracji powołania wojsk dronowych, co wpisuje się w szerszy plan szkolenia wojska z nowych technologii.



Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział, że odpowiednia ustawa trafi do Sejmu w ciągu kilku najbliższych tygodni, a projekt Tarcza Wschód ma zostać zrealizowany do 2028 roku.