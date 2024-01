Teraz to zobaczycie! Rosja zapowiada seryjną produkcję S-70 "Łowca"

W kwietniu ubiegłego roku Moskwa ogłosiła, że seryjna produkcja S-70 Ochotnik rozpocznie się nie wcześniej niż w 2025 r., ale według najnowszych doniesień została ona znacznie przyspieszona. Z informacji udostępnianych przez rosyjskie media wynika, że nawet o pół roku, bo tajemniczy bezzałogowy dron stealth (a w gruncie rzeczy bombowiec) Kremla podobno zacznie zjeżdżać z linii produkcyjnych jeszcze w tym roku. A że od połowy 2023 roku rosyjskie siły intensywnie testowały to rozwiązanie, czego dowodem są zdjęcia i nagrania krążące po mediach społecznościowych, istnieje realna możliwość, że tak właśnie będzie.



S-70 Ochotnik lepszy niż amerykańskie i chińskie jednostki?

Nie mamy jednak pojęcia, w jaki sposób testy te były przeprowadzane i jakie były ich wyniki, bo Kreml oczywiście milczy w tej sprawie. Z drugiej strony ochoczo przekonuje, że model ten działał już nawet w Ukrainie, na co jednak nie ma dowodów, zwłaszcza że po analizie nagrań część ekspertów sugeruje, że mogło chodzić o irańską jednostkę Shahed 171, a nie rosyjską nowość. Do tego S-70 Ochotnik zaliczył po drodze kilka opóźnień, bo jego produkcja miała rozpocząć się już w ubiegłym roku, następnie w 2024, a ostatecznie została ustalona na 2025 rok, więc nagłe przyspieszenie wydaje się podejrzane i może być jedynie chwytem propagandowym.