To mogło naruszyć polskie niebo. Czym są rakiety Ch-101 i Ch-22

Wcześniej na bazie nieoficjalnych informacji ze źródeł wojskowych reporter Polsat News Grzegorz Urbanek podał, że mógł to być pocisk Ch-101 bądź Ch-22.

Rakiety Ch-101 i Ch-22. Główne pociski manewrujące Rosji

Zarówno Ch-101 i Ch-22 to jedne z najpopularniejszych pocisków rosyjskiego arsenału rakietowego, wykorzystywanego na wojnie w Ukrainie.

Ch-101 wszedł do służby na początku nowego wieku jako kolejny model manewrujących pocisków powietrze-ziemia. Przenoszony jest przez samoloty strategiczne Tu-160 i Tu-95. To pocisk stealth, który dzięki spłaszczonej konstrukcji powierzchni bocznych jest trudniejszy do wykrycia dla radarów. Od lat 90. Ch-101 posiada silniki turboodrzutowe.

Pocisk ma niski profil lotu (wysokość 30-70 metrów nad ziemią). Wykorzystuje GLONASS, rosyjski system nawigacji satelitarnej, do korekcji trajektorii, mając także połączony system naprowadzania — nawigację inercyjną, regulację optoelektroniczną.

Zdjęcie Pocisk manewrujący Ch-101 / @Trigger_Treats / Twitter

Zasięg: 2500-2800 kilometrów

Prędkość maksymalna: 963 km\h

Długość: 7,45 m

Masa całkowita: 2 400 kg

Masa ładunku wybuchowego: 400-450 kg

Zasięg błędu przy uderzeniu pocisku: 10-20 m

Ch-22 to natomiast znacznie starszy pocisk powietrze-ziemia, skonstruowany w latach 60., zaprojektowany jako środek niszczenia okrętów. Ze względu na swój duży ładunek bojowy i prędkość wykorzystywany jest także do niszczenia celów lądowych. Wystrzeliwany jest z pokładu bombowców Tu-22. Pocisk może przenosić ładunek konwencjonalny i nuklearny.

Pocisk jest kierowany przez autopilota stabilizowanego żyroskopem, połączonego z radiowysokościomierzem. Może zostać wystrzelony w trybie dużej wysokości, gdzie wspina się na wysokość pułap 20 kilometrów i dokonuje szybkiego opadania w kierunku celu z prędkością hipersoniczną, w trybie niskiej wysokości gdzie opada z poziomu 12 kilometrów i w trybie niskiego startu, gdzie dokonuje przelotu na wysokości do 1 kilometra, wspinając się do poziomu ataku z wysokości tuż przed celem.

Zdjęcie Pocisk manewrujący Ch-22 / Anton Borodin / Wikipedia

Zasięg: 80-330 kilometrów

Prędkość maksymalna: 3 704- 5 124 km/h

Długość: 11,65 m

Masa całkowita: 5785 kg

Masa ładunku wybuchowego: 1000 kg w przypadku ładunku konwencjonalnego, 350 kT-1Mt w przypadku ładunku nuklearnego

Zasięg błędu przy uderzeniu pocisku: 100-300 m

Rosyjska rakieta naruszyła przestrzeń Polski?

Obiekt miał przelecieć przez nasze terytorium i lecieć wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej, po czym zmienić trajektorię i wlecieć do przestrzeni powietrznej Ukrainy. Taka sytuacja jest możliwa, gdyż Ch-101 i Ch-22 to pociski manewrujące. Jak podaje portal GlobalSecurity, w przypadku Ch-101 może nawet dojść do zmian celów i toru lotu już po wystrzeleniu.

Już w czasie wojny w Ukrainie dochodziło do przypadków, gdzie rejestrowano zaskakujące trajektorie lotów rosyjskich pocisków manewrujących, m.in. Ch-101. Rosjanie dokonują tego, aby zmylić Ukraińców co do możliwego celu.