Litwini w przeciągu 3,5 dnia zebrali ponad 5 milionów euro, czyli kwotę wystarczającą na zakup tureckiego drona Bayraktar TB2. Producent zdecydował się jednak na zaskakujący gest i podarował maszynę za darmo, która oczywiście zostanie przekazana Ukrainie. Pieniądze zostaną przekazane na uzbrojenie maszyny oraz inne możliwości

Dron Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 to bezzałogowe drony klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Dysponują długością 6,5 metra i rozpiętością skrzydeł na poziomie 12 metrów. 300-litrowe zbiorniki pozwalają na wykonywanie misji przez aż 27 godzin i loty w zasięgu 150 kilometrów. Drony mogą odbywać loty na wysokości do 8200 metrów i rozpędzić się do 220 km/h. To wszystko jest zasługą pojedynczego silnika Rotax 912 iS o mocy 100 KM.

Na pokładach Bayraktar TB2 znajdują się dwa rodzaje broni. Szybujące pociski przeciwpancerne MAM-L o zasięgu do 8 kilometrów oraz MAM-C z głowicami uniwersalnymi. Są one w stanie przebić do 200 mm stali RHA i razić odłamkami cele do 20 metrów od miejsca uderzenia. Drony mogą zabrać na pokład do czterech takich pocisków.



Bayraktar wielokrotnie już udowadniał swoją skuteczność, m.in. w Syrii, Iraku, Libii czy wojnie o Górski Karabach, robiąc dokładnie to, do czego został zaprojektowany. To jednak wojna w Ukrainie i spektakularne wideo z nalotów pokazuje jak skutecznym narzędziem może być ten dron.



Bayraktar TB3

Turcy już planują konstrukcję nowego drona. Bayraktar TB3 ma być większy, bo mowa tutaj o długości 8,35 metrów i 14-metrowej rozpiętości skrzydeł (było odpowiednio 6,5 i 12 metrów) i latać jeszcze szybciej z prędkością przelotową na poziomie 232 km/h oraz maksymalną 300 km/h (było 130 i 220 km/h). Mowa jest też o składanych skrzydłach, możliwości startu i lądowania z lotniskowców o krótkich pasach startowych.