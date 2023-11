Tysiące niemieckich żołnierzy jedzie na Litwę. Obawy NATO

Minister obrony Niemiec ujawnił w czerwcu bieżącego roku, że na Litwie będzie stale stacjonowało cztery tysiące niemieckich żołnierzy. Wówczas uznano to za przełomową decyzję, gdyż Litwa starała się o to od jesieni ubiegłego roku. Wielu nie wierzyło, że do tego dojdzie. Teraz te plany realizują się na naszych oczach.

Władze Litwy obawiają się zagrożenia płynącego ze strony bliskiego sąsiedztwa rosyjskiego Królewca i Białorusi. Kraj Łukaszenki posiada już na swoim terytorium rosyjską broń jądrową. W związku z tym, władze Litwy zapowiedziały zainwestowanie 240 milionów euro w infrastrukturę wojskową i mobilność do 2025 roku, aby pomieścić brygadę czterech tysięcy żołnierzy Bundeswehry.

