Ukraina obroni Polskę przed rosyjskimi rakietami. Ważna zapowiedź

Nasz wschodni sąsiad może liczyć na kolejne dostawy systemów obrony. Nie będą to tylko amerykańskie systemy Patriot, a również niemieckie IRIS-T czy skandynawskie NASAMS. Analitycy podają, że w ciągu dwóch miesięcy, Ukraina może otrzymać kolejne dwa systemy Patriot ze Stanów Zjednoczonych i Rumunii, oraz nawet sześć z Izraela.

Polska i Ukraina nawiązały współpracę w obronie powietrznej

Jeśli ta piękna wizja się zrealizuje, polskie miasta będą bezpieczne jak nigdy dotąd w historii. Jeśli Rosja zdecydowałaby się uderzyć na pierwszy kraj NATO w postaci Polski, rakiety i drony mogłyby być zestrzeliwane jeszcze na terytorium Ukrainy, z dala od obszaru naszego kraju. To pozwoliłoby nie tylko odpowiednio szybciej ewakuować ludność, ale również ocalić wiele istnień ludzkich.

Ale to nie wszystko. Niedawno Ukraina otrzymała od Szwecji wyjątkowy samolot wczesnego ostrzegania AWACS, a mianowicie Saab 340 Erieye z radarem ASC 890. Najważniejszą wiadomością jest jednak fakt, że ta maszyna pozwoli szybko i skutecznie wykryć rosyjskie rakiety lecące w stronę Ukrainy oraz te, które mogą "zabłądzić" i wlecieć na terytorium Polski.

Trzy systemy Patriot mogą strzec nieba nad Kijowem

Wracają do tematu Patriotów, to mówi się, że trzy systemy znajdują się w Kijowie, a IRIS-T czy NASAMS w różnych innych kluczowych miastach kraju, w tym Odessie czy Dnieprze. Co ciekawe, tylko dziś (08.07), Systemy obrony w Kijowie pozwoliły zestrzelić jeden pocisk Kindżał, trzy Iskandery, 11 Ch-101, 12 Kalibr i trzy Ch-59/69.