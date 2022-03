Zestaw przeciwlotniczy S-300. Co to za broń?

Wprowadzone w latach 80. XX wieku S-300 to rodzina sowieckich systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych o zasięgu do 200 km i maksymalnym pułapie 27 kilometrów. System został opracowany do automatycznego namierzania, identyfikowania i zestrzeliwania szybko poruszających się obiektów, takich jak samoloty odrzutowe, czy rakiety manewrujące. Ukraina ma otrzymać systemy S-300 w dwóch wersjach. S-300P o zasięgu do 95 km oraz S-300V o zasięgu ponad 100 km.

S-300 okazał się być bardzo dobrym i efektywnym systemem uzbrojenia. Przed wybuchem wojny, Ukraińcy posiadali 250 takich wyrzutni. Nie wiadomo jednak, ile z nich pozostaje sprawnych. Były one jednym z pierwszych celów rosyjskich ataków, ale pomimo tego udało im się strącić maszyny Federacji Rosyjskiej. System może pochwalić się zestrzeleniem 4 samolotów szturmowych Su-25, dwóch helikopterów i dwóch pocisków manewrujących. Z pewnością jednak zadane przez niego straty są większe.

Nie jest znane, ile zestawów S-300 dostarczono Ukrainie oraz skąd zostały ściągnięte. Państwa NATO takie jak Bułgaria, Słowacja czy Grecja (rozmieszczone na Cyprze) dysponuje nimi. Nie można wykluczyć, że kilka zestawów mają również Amerykanie do szkolenia swoich pilotów.

S-300 dla Ukrainy

Przetransportowanie takiego sprzętu jest o wiele łatwiejsze niż transport myśliwców. Nie tworzy ono dodatkowego ryzyka oraz można to zrobić po cichu, bez medialnego nagłaśniania sprawy, co prawdopodobnie się już stało. Ukraińcy praktycznie od razu mogą też skorzystać z takiej broni, ponieważ ją znają i nie muszą zostać dodatkowo przeszkoleni.

Państwa, które zdecydowałby się przekazać te systemy muszą być jednak w jakiś sposób wynagrodzone przez Amerykanów tak, aby ich obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa nie ucierpiała.

Przekazanie S-300 wzmocni poważnie zdolności obronne Ukrainy, ponieważ rosyjskie lotnictwo nie będzie mogło uciec przed nimi na wyższy pułap jak ma to miejsce w przypadku ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych, w które obficie zostało wyposażone ukraińskie wojsko.

