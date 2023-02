2S23 Nona-SVK jest samobieżnym moździerzem, który umieszczony jest na zmodyfikowanym podwoziu transportera opancerzonego BTR-80. Sprzęt produkowany jest od 1990 roku, a pierwszy prototyp powstał w 1984 roku. Może rozpędzić się do 80 km/h, a przy pełnym zbiorniku paliwa może przejechać około 600 km na drodze i do 480 km w terenie. W skład uzbrojenia wchodzi moździerz 2A60 kalibru 120 mm oraz karabin maszynowy PKT kalibru 7,62 mm. Zasięg ostrzału dla zwykłych pocisków wynosi niecałe 9 km, a dla pocisków z silnikiem rakietowym to prawie 13 km.

W trakcie wojny ukraińskie wojsko wykorzystuje różne systemy artylerii moździerzowej - są to głównie moździerze kalibru 60 mm i 120 mm, które są wysyłane przez kraje byłego bloku wschodniego.

Rosyjskie straty w Ukrainie

Jak podają ukraińskie źródła, od początku wojny Rosja straciła ponad 140 tys. żołnierzy, prawie 300 samolotów wojskowych, 287 helikopterów, ponad 3300 czołgów, ponad 6550 opancerzonych wozów bojowych, 2334 systemy artyleryjskich, 243 systemy obrony powietrznej, 471 wyrzutni rakiet, ponad 5900 pojazdów wojskowych i cystern, 18 statków i łodzi, a także ponad 2000 taktycznych bezzałogowych statków powietrznych.