Ukraińscy saperzy w akcji. Tak rozbraja się bomby KAB-500 (wideo)

Nie dalej jak wczoraj pisaliśmy o informacjach przekazanych przez wiceministra obrony Ukrainy Iwana Gawryluka, z których wynika, że Rosjanie na coraz większą skalę wykorzystują lotnictwo i w ciągu pierwszych 2,5 miesiąca 2024 roku zrzucili na Ukrainę ponad 3,5 tysiąca bomb lotniczych. To średnio ok. 45 bomb dziennie i 16 razy więcej w porównaniu z 2023 rokiem - jak dobrze jednak wiemy, nie wszystkie bomby i pociski dolatują do celu i ulegają detonacji, w efekcie czego ukraińska ziemia jest pełna niebezpiecznych pułapek.

Jakiś czas temu mogliśmy oglądać dokumentację zdjęciową akcji przeprowadzonej w lesie na terenie Kijowa przez saperów Międzyregionalnego Centrum Szybkiego Reagowania Państwowej Służby Ratunkowej, którzy usuwali głowicę z niewybuchu Kh-69, a następnie transportowali pocisk do Kijowskiego Instytutu Badań Naukowych Ekspertyz Sądowych (KSRIFE). Dziś z kolei możemy zapoznać się z nagraniem z procesu neutralizacji bomby lotniczej KAB-500, zidentyfikowanej w rejonie Zaporoża.