Rosyjskie siły wyzwoleńcze zaatakowały terytorium Rosji

— Armia Putina szybko opuszcza wieś, porzucając pozycje i ciężki sprzęt — napisał Legion w mediach społecznościowych. Mieszkańcy Rosji byli przerażeni na widok czołgów z flagami UE. Rosyjscy żołnierze, który przy wsparciu Sił Zbrojnych Ukrainy chcą obalić rząd Putina, przyznali, że "skoro Rosja nie chce wstąpić do Unii Europejskiej, to Unia Europejska sama przyjdzie do Rosji". Nie ukrywają też, że ciężko pracują, by wyzwolić kraj spod rządów Władimira Putina i jego mafii.

Analitycy militarni tłumaczą, że najlepszym sposobem na walkę z Rosją jest przenieść działania wojenne na terytorium kraju Putina. Wówczas armia będzie musiała zaangażować dodatkowe środki na odparcie ataków, a to będzie oznaczało osłabienie działań wojennych na kilku kierunkach w samej Ukrainie.