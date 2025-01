Obecnie Korea Południowa to jeden z czołowych eksporterów ciężkiej broni do Polski, prowadzący dostawy czołgów K2, armatohaubic K9 czy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar-K. Na dodatek do Polski dostarczono już południowokoreańskie samoloty bojowe FA-50GF i na ten rok planowana jest ich dostawa w nowocześniejszej wersji PL.