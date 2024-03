USA mają pocisk, który leci 3 minuty z Warszawy do Moskwy

Broń szybkiego reagowania wystrzeliwana z powietrza

Sam Donald Trump, jeszcze za czasów swojej kadencji w 2020 roku, przyznał w gabinecie owalnym: "że Stany Zjednoczone mają superduper pocisk, który jest 17 razy szybszy, niż dotychczasowe pociski". Wówczas pojawiły się głosy, że nie jest to prawdą, ale teraz wszystko wskazuje na to, iż prace nad pociskiem mogły być prowadzone, ale już w tajemnicy przed całym światem.

Nieoficjalnie mówi się, że AGM-183 ARRW ma być gotowy do działania jeszcze w tym roku. Będzie mógł on być przenoszony przez zarówno bombowce strategiczne B-52H, jak i najnowsze B-21 Raider. Pentagon chce z ich pomocą móc odpowiedzieć na ewentualny atak na swoje bazy względem Chin czy Rosji.

Najnowszy bombowiec B-21 Raider przeniesie AGM-183 ARRW

Nieoficjalnie mówi się, że program ARRW stanie się teraz bazą do powstania całej grupy pocisków hipersonicznych do różnego zastosowania. Z danych z budżetu Pentagonu na 2025 rok wynika, że na rozwój programu Hypersonic Attack planuje się przeznaczyć ponad 500 milionów dolarów. USA muszą rozwijać tego typu broń, ponieważ eksperci militarni nie mają wątpliwości, że to przyszłość pola walki.