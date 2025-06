Zmiana dowództwa to element szerszej strategii USA wobec Arktyki, gdzie rośnie aktywność Rosji i Chin. Kontrola nad szlakami handlowymi, takimi jak Przejście Północno-Zachodnie, oraz dostęp do zasobów stają się priorytetem. Topnienie lodu ułatwia dostęp do nowych tras morskich, co zwiększa znaczenie Grenlandii. Jednak agresywne podejście USA może skomplikować relacje z sojusznikami i wywołać opór lokalnej ludności.