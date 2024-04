Amerykańskie Siły Kosmiczne w ramach misji Tactically Responsive Space Mission (TacRS) przeprowadzą operację VICTUS HAZE. Jak można przeczytać w komunikacie wydanym przez Dowództwo Systemów Kosmicznych Sił Kosmicznych USA: "przećwiczony zostanie realistyczny scenariusz reagowania na zagrożenia w ramach demonstracji świadomości domeny kosmicznej na orbicie".

W realizację misji zostały zaangażowane dwie firmy True Anomaly oraz Rocket Lab. Szacuje się, że całkowity koszt projektu wyniesie około 92 mln dolarów. Pierwsze ćwiczenia wojskowe w kosmosie mają nastąpić już w 2025 roku.

Jak będzie wyglądać pierwsza kosmiczna operacja wojskowa?

Arst Technica twierdzi, że operacja może polegać na symulacji "chaotycznego działania" jednego z satelitów, lub też nieautoryzowanego zbliżania się obcej sondy do satelity USA.

W takich scenariuszach Siły Kosmiczne chcą posiadać zdolność do szybkiego reagowania. Dlatego też mają zostać przećwiczone metody powstrzymania przeciwnika przed podjęciem przez niego działań. W grę ma wchodzić opcja obrony lub odstraszenia.

Ars Technica podaje, że statek kosmiczny od True Anomaly ma wystartować jako pierwszy. Ma on udawać satelitę potencjalnego przeciwnika. Z kolei Rocket Lab ma wysłać sondę, która miałaby przeciwdziałać działaniom pierwszego satelity. W kolejnym kroku oba urządzenia mają zamienić się rolami.

USA wysyłają misję wojskową w kosmos

Jak powiedział w oświadczeniu zapowiadającym demonstrację (wydanym w sierpniu 2023 r.) podpułkownik MacKenzie Birchenough, kierownik ds. materiałów w Space Safari: - Liczba i złożoność zagrożeń w przestrzeni kosmicznej stale rośnie. Aby szybko zareagować na te zagrożenia, musimy zapewnić najbardziej zaawansowane możliwości TacRS, jakie mają do zaoferowania Stany Zjednoczone. VICTUS HAZE pomoże zapewnić nam przewagę potrzebną do oceny zagrożeń i utrzymać naszą zdolność do swobodnego manewrowania w przestrzeni kosmicznej.

W ostatnim czwartkowym oświadczeniu pułkownik Bryon McClain, dyrektor wykonawczy programu Space Domain Awareness and Combat Power w Dowództwie Kosmicznym poinformował: - Dostrzegamy znaczącą szansę wykorzystania innowacji komercyjnego przemysłu kosmicznego w celu przeciwstawienia się Chinom będącym głównym zagrożeniem dla Ameryki.

Dodał również: - Stany Zjednoczone mają najbardziej innowacyjny przemysł kosmiczny na świecie. VICTUS HAZE zademonstruje, w realistycznych warunkach operacyjnych, naszą zdolność reagowania na nieodpowiedzialne zachowanie na orbicie.

