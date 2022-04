Rosną amerykańskie wydatki na pomoc Ukrainie

Stany Zjednoczone przeznaczyły na zbrojenie Ukrainy już prawie 2 miliardy dolarów. Ostatnio ogłoszona transza, która ma wynieść 800 milionów może uwzględnić zupełnie nowe rodzaje uzbrojenia. Mówi się o haubicach, dronach obrony wybrzeża, opancerzonych Humvee oraz strojach ochronnych przed atakiem biologicznym, chemicznym i jądrowym. Wcześniej mówiono również o dostawach śmigłowców MI-17, ale urzędnicy Departamentu Obrony zaprzeczyli tym informacjom.

Rzecznik Pentagonu powiedział, że dostawy uzbrojenia były przedmiotem rozmów pomiędzy sekretarzem stanu Llyodem Austinem i jego ukraińskim odpowiednikiem. Wcześniej ukraiński minister obrony Reznikow napisał, że Ukraina potrzebuje dodatkowych dronów, systemów obrony przeciwlotniczej, pojazdów opancerzonych, samolotów oraz pocisków przeciwko okrętowych.

Stany Zjednoczone dostają tak dużej pomocy, że praktycznie każdego dnia w Polsce i innych państwach sąsiadujących z Ukrainą ląduje kilka amerykańskich samolotów transportowych. Oprócz standardowej paczki Stingerów, Javelinów oraz ostatnio dostarczonych dronów kamikadze Switchblade, Amerykanie zastanawiają się co jeszcze mogą dostarczyć. Ostatnio ukraiński ambasador rozmawiał z firmą General Atomic, twórcą dronów Reaper i Predator. Warto się przyjrzeć jaką broń już dostarczone na Ukrainę oraz co jeszcze może zostać zaoferowane?

Broń dostarczona Ukrainie

Switchblade

Switchblade są produkowane w dwóch wersjach 300 i 600 przez amerykańską firmę AeroVironment. Mniejsza wersja 300 jest zaprojektowana do precyzyjnego uderzania w żołnierzy, a większa 600 przeznaczona jest do niszczenia czołgów i innych pojazdów opancerzonych. Switchblade to nowy system pocisków krążących w postaci bezzałogowych statków powietrznych. Jego większa wersja 600 miała premierę w październiku 2020 roku. Jego masa startowa to 22,7 kilograma, a osiągana prędkość przelotową wynosi 112 km/h, zaś i maksymalna 180 km/h.

Zdjęcie Żołnierz wystrzeliwujący drona Switchblade / Wikipedia

FGM-148 Javelin

Systemy przeciwpancerne, które Amerykanie dostarczyli Ukraińcom to ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany FGM-148 Javelin. To broń, która do produkcji seryjnej weszła w 1994 roku, a swój bojowy debiut miała w 2003 roku podczas inwazji. Głowica po odpaleniu uderza w dach wieży, dzięki czemu jest w stanie zniszczyć praktycznie każdy czołg. Zdaniem ekspertów również rosyjski system samoobrony Sztora nie jest w stanie zapobiec uderzeniu. Koszt jednego pocisku to 80 tys. dolarów, a jednostka dowodzenia i odpalania to koszt 125 tys. Zasięg Javelina wynosi do 2500 m, a w najnowszej wersji do 4750 metrów.

Zdjęcie Amerykańscy żołnierze z wyrzutnią Javelin / Wikipedia

FIM-92 Stinger

Innym bardzo popularnym rodzajem broni jest FIM-92 Stinger - przenośny, ręcznie odpalany i naprowadzany na podczerwień pocisk kierowany ziemia powietrze. Weszły one do służby w 1981 roku i zyskały nieśmiertelną sławę w Afganistanie, gdzie wydanie pomogły mudżahedinom wygrać z radzieckim najeźdźcą stając się postrachem dla samolotów i śmigłowców ZSRR. Jest to lekka i łatwa w obsłudze broń, która jest pasywnie naprowadzona na podczerwień pociskiem ziemia - powietrze. Może atakować aparaty latający w odległości do 4800 metrów i lecących na wysokości pomiędzy 180 a 3800 metrów.

Zdjęcie Wyrzutnia Stinger / Wikipedia

Broń ta została już dostarczona Ukrainie. Co jeszcze mogą przekazać Amerykanie?

MQ-1 Predator

Bezzałogowy Bojowy Aparat Latający produkowany przez General Atomics Aeronautical Systems. Mogą być wykorzystywać w operacjach zwiadowczych oraz może atakować cele naziemne dzięki przenoszeniu dwóch kierowanych pocisków rakietowych AGM-114 Hellfire klasy powietrze-ziemia, dzięki czemu oraz cele powietrzne dzięki pociskom AIM-92 Stinger klasy powietrze-powietrze. Predator został wprowadzono do służby w 1995 r. i od tego czasu był używany w Afganistanie, Iraku, Jemenie, Serbii oraz w Libii.

Zdjęcie MQ-1Predator / Wikipedia

MQ-9 Reaper

Dron był rozwinięcie koncepcji Predatora. Jest od niego większy i lepiej wyposażony. Jego turbośmigłowy silnik generuje moc 950 KM i jest zdecydowanie mocniejszy od tłokowego silnika Predatora o mocy 119 KM. Pozwala to Reaperowi na przelecenie o 15 razy większej odległości o rozwinięcie trzykrotnie większej prędkości. MQ-9 Reaper może przenosić maksymalnie 1360 kg uzbrojenia podwieszanego na sześciu węzłach podskrzydłowych. Jest tym samym o wiele lepiej uzbrojony niż Predator.

Zdjęcie Dron MQ9-Reaper / Wikipedia

HMMWV

To wielozadaniowy pojazd kołowy o wysokiej mobilności, który powstał w 1979 roku. Rodzina pojazdów Humvee liczy sobie bardzo dużą liczbę różnorodnych wersji. Mogą być stosowane do transportu piechoty, jako pojazdy lekkiego wsparcia czy sanitarkę. Chrzest bojowy odbył podczas interwencji w Panamie, a szerzej został zastosowany w wojnie Zatoce Perskiej w 1991 roku. Ich przekazanie Ukrainie jest jak najbardziej możliwe. Już Australia przekazała pojazdy Bushmaster.