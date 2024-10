W Izraelu spadła ogromna rakieta. Odkryto irańskie symbole

Czym jest irańska rakieta Chorramszahr-4?

Chorramszahr-4 to najnowszy pocisk balistyczny średniego zasięgu, którego nazwa pochodzi na cześć miasta Chorramszahr w Iranie. Pocisk został przetestowany w boju w styczniu 2017 roku. Jego zasięg wynosi od 1000 do 2000 kilometrów, może on przenosić głowicę bojową o masie 1800 kilogramów i jest trudny w neutralizacji. Chodzi tu o prędkość hipersoniczną, która wynosi nawet 13 tysięcy km/h.

Co ciekawe, jak wskazuje Center for Strategic and International Studies, pocisk jest irańską wersją północnokoreańskiego pocisku Hwasong-10. Śledztwo wykazało, że Korea Północna sprzedała Iranowi wersję tego pocisku o oznaczeniu BM-25. Ma to oznaczać, iż pocisk oferuje zasięg nawet 2500 kilometrów, jednak Iran ostatecznie go zmodyfikował. Celem było ograniczenie zasięgu, ale jednocześnie zwiększenie precyzji rażenia wybranego celu.

Nie wiadomo, czy głowica bojowa z widocznego na zdjęciach napędu rakiety Chorramszahr-4 sięgnęła celu. Główny stopień rakiety odkryto na izraelskiej pustyni, niedaleko bazy lotniczej Nevatim, w której na co dzień stacjonują izraelskie myśliwce 5. generacji F-35I Adir. Ta część rakiety nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia człowieka, ale podczas ataku okazało się, że przynajmniej jeden taki element spadł na Palestyńczyka, mieszkańca miasta Jericho, zabijając go na miejscu.