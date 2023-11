Dlaczego to tak ważna umowa dla polskiego wojska?

List intencyjny stanowi wyraźne działanie ku rozpoczęciu prawdziwej współpracy. HSW pozyskując licencję na technologię grupy RENK, będzie mogło tworzyć kluczowe elementy wielu polskich maszyn bojowych na rodzimy rynek. Tym samym może przyspieszyć ich dostawy czy naprawy.

Niemniej z wypowiedzi przedstawicieli HSW można wywnioskować, że przynajmniej na razie głównym celem jest pozyskanie technologii RENK do maszyn tworzonych przez samo HSW. Głównie mają to być "gąsienicowe wozy bojowe".

Ta umowa reguluje możliwości współpracy pomiędzy RENK i Hutą Stalowa Wola S.A. Naszym zamiarem jest produkcja oraz testy takich elementów jak zespoły napędowe, skrzynie biegów i zawieszenia do naszych pojazdów bojowych, w naszym zakładzie w Stalowej Woli. Współpraca z RENK pozwoli nam w najbliższej przyszłości zrealizować tę wizję Prezes Zarządu HSW S.A. Jan Szwedo w oświadczeniu do podpisania listu intencyjnego

Silniki dla Krabów i CBWP?

Oświadczenie do podpisanego listu intencyjnego między HSW a RENK nie precyzuje, do jakich polskich wozów bojowych mają trafić nowe komponenty. Niemniej można podejrzewać, że mowa tu o głównym produkcie HSW, czyli armatohaubicach AHS Krab, a nawet przyszłych ciężkich bojowych wozach piechoty (CBWP).

RENK America, z którym podpisany został list intencyjny produkuje przede wszystkim silniki AVDS-1790 oraz przekładnie serii HMPT. Te pierwsze mogą cieszyć się szczególnym zainteresowaniem naszej armii, gdyż są przeznaczone do szczególnie ciężkich pojazdów jak właśnie AHS Krab (masa bojowa ok. 48 ton).

Zdjęcie Seria AVDS-1790 to wysokoprężne i turbodoładowane silniki, których moc wynosi od 750 do 1500 koni mechanicznych. Charakteryzują się łatwym serwisem. Obecnie są używane m.in. w wozach wsparcia technicznego M88 Herkules, które zamówiła Polska / RENK America / Facebook

Elementy z AHS Krab mają stanowić także platformę do stworzenia przyszłego CBWP, który ma być cięższą odmianą wozu bojowego Borsuk, także produkcji HSW. Możliwe więc, że jeśli do Krabów montowane będą silniki technologii RENK, to wejdą także na wyposażenie CBWP.

Wspomniane przekładnie HMPT produkowane przez RENK America to głównie części dla standardowych wozów bojowych o mniejszej wadze. Teoretycznie z oferty HSW pasują do wozów BWP Borsuk, jednak te oficjalnie mają mieć już zapewnione brytyjskie przekładnie Perkins X300.

Niemniej nie można wykluczać, że z czasem rozwoju produkcji przy tworzeniu własnych części technologia RENK zacznie być implementowana do znacznie szerszej gamy wozów. Zwłaszcza jeśli faktyczna umowa obowiązywałaby większy zakres komponentów z całej dostępnej oferty koncernu RENK. Pozwoliłoby to na szerszą standaryzację produkcji zbrojeniowej w naszym kraju, gdzie nie byłoby zagrożenia pozyskiwania części.

Jako że sprawa, do jakich wozów bojowych może trafić technologia z planowanej umowy jest kwestią spekulacji skontaktowaliśmy się z HSW z prośbą o dodatkowe informacje. Niestety polskie przedsiębiorstwo nie może jeszcze udzielać na ten temat szczegółowych informacji. Dowiedzieliśmy się jednak, że pojawią się w ostatecznej umowie między HSW i RENK.



AHS Krab to sztandarowy produkt HSW

AHS Krab to polska armatohaubica o standardowym kalibru NATO 155 mm, powstała na licencji brytyjskich AS90. Jego podstawowa donośność wynosi 40 kilometrów, jednak po zastosowaniu specjalnej amunicji jak pociski M982 Excalibur może razić cele na odległość ponad 50 kilometrów.

Kraby obecnie walczą podczas wojny za naszą granicą, gdzie idealnie spisują się w szeregach Ukraińców. Ci chwalą polską konstrukcję, a Rosjanie drżą na ich myśl. Dlatego stanowią jeden z priorytetowych celów rosyjskich dronów kamikadze Lancet, przed którymi tworzone są specjalne systemy ochrony.