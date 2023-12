Wojsko Polskie pokazało w akcji Gladiusa. To postrach Rosji

Wojsko Polskie z dronami, które będą postrachem Rosji

— To nowoczesny sprzęt polskiej produkcji. To jest sprzęt, który został opracowany w polskiej firmie, a opracowanie tego sprzętu wynikało również z pozyskiwania doświadczeń związanych z wojną, jaka toczy się za naszą wschodnią granicą — informuje MON.

W ramach zamówienia, Wojsko Polskie otrzyma cztery zamówione Gladiusy, co oznacza, że na wyposażeniu będzie kilkaset dronów bojowych. Co najważniejsze, drony służące do rekonesansu FT-5 i amunicja krążąca BSP-U będą mogły być uwalniane do realizacji misji z pojazdów budowanych na bazie wozów 4x4 Waran. Dzięki temu, żołnierzom niestraszna będzie realizacja zadań nawet w najbardziej trudnym terenie.