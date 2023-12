Kreml zapowiada ataki rakietowe na nową fabrykę

Pierwsze pojazdy Fuchs mają zejść z taśmy montażowej w połowie 2024 roku, a Lynx do końca przyszłego roku. Koszt otwarcia fabryki na Ukrainie wyniesie, zdaniem Niemców, 218 milionów euro. Będzie ona docelowo przystosowana do produkcji ok. 400 transporterów opancerzonych i wozów bojowych rocznie.

Eksperci podkreślają, że pierwsza fabryka sprzętu wojskowego kraju NATO w Ukrainie przypomina wydarzenia z czasów II wojny światowej, gdzie USA i kraje alianckie w ramach aktu Lend-Lease zbudowały fabryki sprzętu i pojazdów dla Rosjan (Armii Czerwonej), by skuteczniej walczyli z Niemcami. Chociaż w Rosji ten temat jest z premedytacją pomijany w edukacji przez władze na Kremlu, gdyby nie Lend-Lease, Rosja przegrałaby z Niemcami, a losy II wojny światowej potoczyłyby się zupełnie inaczej.

Czym jest amerykański system obrony Patriot?

System Patriot to obecnie najpotężniejszy na świecie system obrony powietrznej. Dzięki tej broni, na Ukrainie udało się nie tylko zniszczyć aż 15 potężnych rosyjskich pocisków hipersonicznych Kindżał i dziesiątki innych rakiet balistycznych, ale również nawet pięć bardzo drogich rosyjskich samolotów w ciągu zaledwie kilku minut. Te ostatnie osiągnięcie miało miejsce w zeszłe wakacje i odbyło się bezpośrednio na terytorium Rosji.

MIM-104 Patriot to amerykański system antyrakietowy opracowany przez firmę Raytheon. Składa się z lotniczego pocisku przechwytującego i systemu radarowego o wysokiej wydajności. Prawdopodobieństwo zaangażowania samolotu wynosi 0,8-0,9, natomiast pocisku taktycznego 0,6-0,8. Jak podaje Pentagon, koszt jednego pocisku to ok. 3 miliony dolarów.

System może być wykorzystany do zwalczania wrogich samolotów, rakiet balistycznych i pocisków manewrujących. Rakiety obronne, w zależności od użytego pocisku, mogą niszczyć cele na odległość ok. 100 kilometrów i do wysokości 30 kilometrów. W obliczu posiadania tych systemów przez Ukrainę, Rosja może stać się bezradna w kwestii realizacji skutecznych ataków na obiekty.