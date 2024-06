Zakłady MESKO, w których doszło do wybuchu to firma z branży zbrojeniowej. Zajmuje się ona produkcją amunicji oraz szerokiej gamy nowoczesnych systemów uzbrojenia, które wykorzystywane są na całym świecie.

MESKO to firma z ponad stuletnią historią

Firma została założona w już w 1922 roku, od początku swojej działalności zajmowało się produkcją amunicji dla Wojska Polskiego. Co ciekawe, w czasach PRL, w firmie powstał dział produkujący sprzęt AGD oraz maszyny rolnicze. Wytwarzano tam wtedy bardzo szeroką gamę produktów obejmującą między innymi roboty kuchenne, kosiarki rolnicze, elektroniczne części samochodowe, a nawet oprawy do latarni ulicznych. Cywilne działy MESKO należące w czasach PRL do stowarzyszenia "Predom" przetrwały okres transformacji i do dziś produkują sprzęt kuchenny i rolniczy.

Reklama

MESKO tworzy bardzo nowoczesną broń, która stała się hitem eksportowym

Główną i najbardziej znaną gałęzią działania firmy MESKO jest produkcja zbrojeniowa. Skierowana jest ona przede wszystkim na potrzeby Wojska Polskiego oraz inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.

MESKO jest autorem rewolucyjnej głęboko idącej modernizacji systemu przeciwlotniczego Igła produkcji radzieckiej, która przyjęła nazwę Przeciwlotniczy Przenośny Zestaw Rakietowy Grom, w skrócie PPZR Grom. Sprzęt ten używany jest do dziś w Wojsku Polskim oraz w armiach Litwy, Gruzji i Indonezji, a do testów zakupiło go nawet USA.

Rozwinięciem Groma, jest Grom-M zwany także Piorunem. Wyrzutnia PPZR Piorun zdobyła ogromną popularność na świecie i stała się prawdziwym hitem eksportowym MESKO oraz całego polskiego przemysłu zbrojeniowego. Chrzest bojowy przeszła na Ukrainie. Wykazała tam swoją niesamowitą skuteczność w zwalczaniu statków powietrznych wroga nawet przy zastosowaniu przez przeciwnika zaawansowanych środków obronnych. Obecnymi użytkownikami Piorunów są siły zbrojne Polski, Estonii, USA, Ukrainy, Słowacji i Norwegii. Nieoficjalnie mówi się jednak, że lista kupców jest większa.

Poza zestawami przeciwlotniczymi MESKO zajmuje się także produkcją różnorodnej amunicji. Mowa tutaj m.in. o bardzo nowoczesnych kierowanych pociskach przeciwpancernych Spike-LR i pociskach rakietowych Feniks o zasięgu 41 kilometrów wykorzystywanych w polskiej artylerii rakietowej. Poza tym firma produkuje także szeroką gamę tradycyjnej amunicji, w tym czołgowej, artyleryjskiej, moździerzowej oraz karabinowej.

Wybuch nastąpił w nowoczesnym centrum paliw rakietowych. Można więc podejrzewać, że wpłynie on na zdolności MESKO w zakresie produkcji pocisków Piorun lub Feniks, jednak brak jest dokładnych informacji na ten temat.