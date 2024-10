Na nagraniu możemy zobaczyć przygotowanie do drogi ciężarówek z wyrzutniami Homar-K. Prawdopodobnie film pokazuje transport wyrzutni do jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej, która miała miejsce we wrześniu. Wskazują na to liczby zawieszone na przednich szybach, które pokrywają się z wcześniejszymi materiałami, opublikowanymi przez dywizję.



Homar-K to nazwa spolonizowanych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo produkcji koreańskiej firmy Hanwha Aerospace. W ramach umów wykonawczych Huta Stalowa Wola na ten moment bierze udział w integracji tych wyrzutni dla Wojska Polskiego.

W zakładach HSW wykonywany jest montaż wieloprowadnicowych wyrzutni dostarczonych z Korei na platformy polskiej produkcji Jelcz 8x8. W przyszłości produkcja modułów wyrzutni wieloprowadnicowych do Homara-K ma odbywać się w Polsce. Spolonizowane wyrzutnie K239 posiadają także systemy kierowania ogniem ZZKO (Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem) TOPAZ, produkcji firmy WB Electronics.

Wyrzutnie Homar-K dla Polski

Obecnie w służbie może znajdować się ponad 25 wyrzutni Homar-K. Do tej pory weszły na wyposażenie 1. Mazurskiej Brygady Artylerii i 18. Pułku Artylerii. Docelowo te wyrzutnie mają więc bronić wschodniej części kraju.

Łącznie Polska zakupiła 290 wyrzutni Homar-K. Całkowity koszt dotychczasowych umów na to uzbrojenie wynosi 4,95 mld dolarów netto. Obok samych wyrzutni i podstawowej integracji z polskim przemysłem Polska zakupiła także pakiet logistyczny, szkoleniowy oraz kilkanaście tysięcy precyzyjnych rakiet koreańskiej produkcji.

Warto dodać, że trwają prace nad pozyskaniem technologii i możliwości do produkcji rakiet koreańskich rakiet w Polsce, konkretniej pocisków CGR-080. Na początku października podpisana została umowa wykonawcza pomiędzy polską firmą WB Electronics z koreańską Hanwha Aerospace, wyznaczająca kroki w kierunku stworzenia spółki joint-venture, której celem ma być rozwój i wytwarzanie amunicji w Polsce.

Co potrafi wyrzutnia Homar-K

Homar-K może wystrzeliwać dwa rodzaje kierowanych rakiet: CGR-080 kalibru 239 mm o donośności 80 kilometrów i CTM-290 kalibru 607 mm o donośności 290 kilometrów, oba koreańskiej konstrukcji. Obecnie trwają także prace nad umożliwieniem wyrzutni Homar-K wystrzeliwania rakiet niekierowanych 122 mm, wykorzystywanych w starych wyrzutniach polskiej armii m.in. BM-21 Grad.



Obecnie w systemach Homar-K wyrzutnie są montowane na platformach 8x8 Jelcz P882.57 TS T45 K-MLRS. W przyszłości mogą je zastąpić platformy 3. generacji z niezależnym zawieszeniem jak Jelcz 8x8 883.57.

Zdjęcie Wyrzutnia Homar-K na poligonie w Ustce / @Zelazna_Dywizja / Twitter

Parametry techniczne systemu artylerii rakietowej Homar-K:

Długość: 9 m

Szerokość: 2,5 m

Wysokość: 3 m

Masa: 25-30 t

Załoga: 5 osób

Główne uzbrojenie: 12 rakiet 290 mm lub 2 rakiety 607 mm, lub 6 rakiet 290 mm i 1 rakieta 607 mm

Maksymalna prędkość na drodze: 90 km/h

Zasięg jazdy: 800 km

