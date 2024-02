Z tą potężną bombą Ukraińcy nie mają żadnych szans

Rosjanie używają bomb FAB-500 i FAB-1500 w Awdijiwce

Jest to oficjalnie czwarta co do wielkości bomba w arsenale rosyjskiej armii. Co ciekawe, żołnierze działający obecnie w okolicach miejscowości Awdijiwka w obwodzie donieckim, w każdej chwili muszą liczyć się z faktem użycia takiej bomby przez Rosjan. Często agresor specjalnie wycofuje się, by później dokonać ataku taką bronią.

Tak było niedawno właśnie we wschodniej części Awdijiwki, gdzie Rosjanie zaatakowali obszar zielony za pomocą bomb termobarycznych. Co prawda są one znacznie słabsze od FAB-500, ale zabijają żołnierzy w bardzo okrutny sposób, a mianowicie wysoką temperaturą, ciśnieniem i pozbawianiem życiodajnego tlenu.