Siły powietrzne Filipin uziemiły flotę pozostałych 11 samolotów FA-50PH. Trwa dochodzenie, co doprowadziło do tej katastrofy. Powodem mógł być błąd pilotów w trudnych warunkach, awaria techniczna lub zestrzelenie przez partyzantów. To pierwszy wypadek modelu FA-50, który stanowi lekki samolot bojowy koreańskiej produkcji, powstały na bazie samolotu szkolnego T-50 . Filipiny są na ten moment jedynym państwem, który wykorzystuje FA-50 w regularnej walce.

FA-50. Co to za samolot

FA-50 to dwumiejscowy lekki samolot bojowy mogący wykonywać misje bliskiego wsparcia powietrznego, rekonesansu oraz ćwiczenia pilotów. Ma długość 13,3 m, rozpiętość skrzydeł 9,8 m i wysokość 5,3 m. Wykorzystuje silnik General Electric F404-GE-102, który może go rozpędzić do prędkości 1,5 Ma (1837 km/h). Może przenosić ładunek ok. 4500 kilogramów, w skład którego wchodzą m.in. pociski powietrze-powietrze AIM-9L, bomby Mk 82, czy pociski powietrze-ziemia AGM-65 Maverick. Koreańczycy na swoich FA-50 wykorzystują także bomby naprowadzane Korean Guided Bomb KGGB. Wersja FA-50PH stosowana przez filipińskie siły powietrzne posiada kilka niewielkich modyfikacji awioniki i zbliżona jest specyfikacją do polskich GF.