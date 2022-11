Jak odzyskać zdjęcia z karty SD, gdy nie działa?

Czy można naprawić kartę pamięci, jeśli nie działa? Wszystko zależy od rodzaju uszkodzenia i jego przyczyny, ale w większości przypadków dane zamieszczone na karcie SD udaje się uratować.

Dlaczego zdjęcia z karty SD znikają?

Niestety zdarza się, że znajdujące się na karcie dane przestają być dostępne - nie są widoczne ani na telefonie, ani po włożeniu karty do komputera. Dzieje się tak najczęściej z powodu uszkodzenia:

elektrycznego - dochodzi do niego w wyniku przepięcia;

- dochodzi do niego w wyniku przepięcia; logicznego - gdy dane zostały zapisane w niewłaściwy sposób, usunięte lub gdy karta została zainfekowana przez złośliwe oprogramowanie;

- gdy dane zostały zapisane w niewłaściwy sposób, usunięte lub gdy karta została zainfekowana przez złośliwe oprogramowanie; mechanicznego - karta może się zniszczyć w wyniku upadku telefonu czy aparatu, a także - zalania wodą lub innym płynem.

Zdarza się również, że karta SD zostanie przypadkowo sformatowana. Powoduje to utratę dostępu do wszystkich zapisanych na niej plików. Na szczęście w takim przypadku można stosunkowo łatwo przywrócić do nich dostęp za pomocą odpowiednich komend lub specjalnego oprogramowania.

Czy można naprawić kartę pamięci?

To, czy można naprawić kartę pamięci SD, zależy od tego, co było przyczyną usunięcia znajdujących się na niej danych. Jeśli - a tak zdarza się często - jest to spowodowane sformatowaniem karty, odzyskanie zdjęć jest zazwyczaj możliwe. Większym problemem jest sytuacja, gdy karta uległa uszkodzeniu mechanicznemu. Jeśli jest na tyle zniszczona, że nie da się jej włożyć do telefonu czy do odpowiedniego wejścia w komputerze, trzeba się liczyć z trwałą utratą danych.

Jak odzyskać zdjęcia z karty SD? Sprawdzone sposobyUszkodzona karta SD. Co robić? Jest kilka sposobów na to, by sobie z tym poradzić i odzyskać cenne zdjęcia i inne pliki. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wypróbować każdy z nich - pozwala to zwiększyć szansę na przywrócenie dostępu do danych.

Polecane programy do odzyskiwania danych z karty SD

Osoby, które nie mają doświadczenia w odzyskiwaniu danych, najczęściej decydują się na skorzystanie ze specjalnego oprogramowania. W internecie można znaleźć co najmniej kilkanaście programów, w większości bezpłatnych, które umożliwiają przywrócenie plików na karcie SD.

Nie potrzeba do tego ani specjalistycznych umiejętności, ani sprzętu - wystarczy zainstalować oprogramowanie i wykonywać kolejne kroki zgodnie z instrukcją.

Do polecanych programów do odzyskiwania danych z karty SD należą:

EaseUS;

Recuva;

Stellar Free Data Recovery Software;

Zar-X;DiskDrill.

Niektóre z nich warto mieć zainstalowane na dysku także dlatego, że umożliwiają odzyskanie danych zapisanych na komputerze.

Odzyskiwanie zdjęć z karty SD za pomocą telefonu

W niektórych przypadkach udaje się przywrócić dane na karcie SD za pomocą aplikacji "Odzyskiwanie Danych Android". Aby jej użyć, należy podłączyć telefon do komputera i nacisnąć "Start" w aplikacji. Wówczas rozpocznie się skanowanie urządzenia. Odnalezione pliki będą widoczne w zakładce "Galeria" w aplikacji. Wystarczy tylko wybrać te, które chce się odzyskać.

Odzyskiwanie danych z karty SD za pomocą narzędzi Windows

Osoby, które zadają sobie pytanie "Uszkodzona karta SD. Co robić?", często nie zdają sobie sprawy z tego, że... mają już na swoim komputerze narzędzie do odzyskiwania danych. Można je wywołać za pomocą odpowiedniej komendy w wierszu poleceń (CMD).

Aby to zrobić, należy:

włożyć kartę SD do czytnika kart w komputerze;

wpisać "CMD" na pasku zadań, aby otworzyć wiersz poleceń, a następnie wybrać opcję "Uruchom jako administrator";

w wierszu polecenia wpisać "chkdsk F: /f", gdzie "F" oznacza nazwę dysku, którą oznaczona jest karta SD;

wpisać Y, a następnie podać literę oznaczającą kartę SD;

podać komendę F:> attrib -h -r -s / s / d *. *, gdzie "F" ponownie należy zastąpić literą oznaczającą napęd karty SD.