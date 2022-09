Spis treści: 01 Jaki jest najnowszy iPhone?

02 Jak zrobić backup iPhone’a? Wystarczy sześć kroków

03 Jak zgrać zdjęcia z iPhone’a na PC?

04 Jak przenieść dane i kontakty z iPhone’a na iPhone’a?

05 Jak wyczyścić iPhone’a i przywrócić go do ustawień fabrycznych?

Jaki jest najnowszy iPhone?

Najnowsze modele smartfonów Apple'a to:

iPhone 14,

iPhone 14 Plus,

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max.

Seria 14 to flagowe modele, oferujące Face ID. iPhone 14 Pro i 14 Pro Max mają te same funkcje, ale różnią się rozmiarem wyświetlacza. Identycznie jest w przypadku iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Plus — różnice dotyczą jedynie rozmiaru ekranu.

Modele Pro oferują jednak dodatkowe funkcje w porównaniu ze standardowymi modelami iPhone'a 14, takie jak: lepsze parametry ekranu, większa matryca aparatu, nowy chip, skaner LiDAR czy też obszerniejszy wybór dostępnych pamięci.

W porównaniu do poprzedników — serii 13 — najnowsze modele od Apple dostały kilka naprawdę znaczących usprawnień i nowości. Każdy miłośnik sprzętu z Cupertino zwróci uwagę na nowego iPhone’a. Po kupnie najnowszego smartfona warto sprawdzić, jak przygotować iPhone’a do sprzedaży. Wcześniejsze modele nadal są poszukiwane na rynku i nie powinno być żadnych problemów z ich sprzedażą.

Jak zrobić backup iPhone’a? Wystarczy sześć kroków

Jeśli utworzysz backup iPhone’a, będziesz mieć kopię swoich danych do wykorzystania na wypadek wymiany, zgubienia lub uszkodzenia urządzenia. Pamiętaj, że do momentu ukończenia tego procesu z sukcesem potrzebujesz połączenia iPhone’a z siecią Wi-Fi. Backup iPhone’a zrobisz w sześciu prostych krokach:

Przejdź do Ustawienia Wybierz Apple ID na samej górze Stuknij w iCloud Przejdź do Backup w iCloud Upewnij się, że pole iCloud Backup jest włączone Wybierz Utwórz backup teraz

Jak zgrać zdjęcia z iPhone’a na PC?

Wiele osób wybiera smartfony od Apple ze względu na świetny aparat i zdjęcia. Przygotowując iPhone’a do sprzedaży, nie chcemy pozbyć się ich pozbyć, więc warto je odpowiednio zabezpieczyć. Sposób przenoszenia zdjęć różni się w zależności od systemu operacyjnego komputera, na jaki zgrywamy fotki.

Jeśli zgrywasz zdjęcia z iPhone’a na komputer z systemem Windows, wykorzystaj aplikację iTunes:

Podłącz iPhone’a do komputera za pomocą przewodu USB Odblokuj iPhone’a Kliknij Zaufaj, jeśli pojawi się komunikat na ekranie smartfona Na komputerze wybierz Start Przejdź do Zdjęcia Wybierz Importuj z urządzenia USB

Zdjęcie Jak przygotować iPhone'a do sprzedaży? Zadbaj o swoje zdjęcia / AFP

W przypadku zgrywania zdjęć z iPhone’a na Maca:

Podłącz iPhone’a do Maca za pomocą kabla USB Wybierz Zdjęcia na Macu W aplikacji pojawią się wszystkie zdjęcia z urządzenia Kliknij Zaufaj, jeśli pojawi się komunikat na ekranie smartfona Wybierz, gdzie chcesz importować zdjęcia (możesz stworzyć nowy folder lub przesłać do już istniejącego) Wybierz, które zdjęcia chcesz przesłać lub kliknij Importuj wszystkie na samej górze

Jak przenieść dane i kontakty z iPhone’a na iPhone’a?

Już dawno przenoszenie kontaktów ze starego telefonu na nowy przestało się wiązać z ich ręcznym wpisywaniem. To samo dotyczy danych przenoszonych na świeżo kupiony smartfon. Przeniesienie danych z iPhone’a na iPhone’a jest łatwym procesem, jednak pamiętaj o tym, by stary iPhone był połączony z Wi-Fi i podążaj za tymi krokami:

W starym iPhonie wejdź w Ustawienia Wybierz Apple ID Kliknij iCloud Ustaw przełącznik w polu Kontakty jako włączony Włącz nowego iPhone’a W kroku Aplikacje i dane wybierz Przywróć z kopii zapasowej iCloud Zaloguj się do iCloud Wybierz backup utworzony na starym iPhonie Poczekaj na zakończenie przenoszenia kontaktów i danych, a następnie dokończ proces konfiguracji nowego iPhone’a

Jeśli miałeś telefon z Androidem i kupiłeś nowego iPhone’a, wtedy nie musisz przenosić kontaktów ręcznie. Sprawdź nasz poradnik jak przenieść kontakty i dane z Androida na iPhone’a 14.

Jak wyczyścić iPhone’a i przywrócić go do ustawień fabrycznych?

Przywrócenie iPhone’a do ustawień fabrycznych oznacza usunięcie z urządzenia wszystkich danych takich jak aplikacje, ustawienia, zdjęcia czy kontakty. Jest to najlepszy sposób na pozbycie się wszelkich plików podczas przygotowywania iPhone’a do sprzedaży. Żeby przywrócić ustawienia fabryczne w iPhone’nie, należy wykonać poniższe kroki:

Przejdź do Ustawienia Wybierz Ogólne Stuknij Przenieś zawartość lub wyzeruj Kliknij Wymaż zawartość i ustawienia

Przed rozpoczęciem procesu wyczyszczenia iPhone’a konieczne będzie podanie hasła do Apple ID.

