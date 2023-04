Smartfon z wysokiej jakości aparatem to urządzenie, które przydaje się tylko do robienia zdjęć oraz nagrywania filmów. Można go wykorzystać również do szybkiego i wygodnego skanowania dokumentów.

Wystarczy użyć do tego domyślnych narzędzi dostępnych na urządzeniach z Androidem i OS-em.

Kilka kliknięć sprawi, że plik zostanie zapisany w telefonie w doskonałej jakości, która zapewni pełną czytelność.

Jak zeskanować dokument telefonem z Androidem?

Użytkownicy, którzy posiadają telefon z systemem Android, mogą wykorzystać do skanowania dokumentów wbudowaną aplikację Dysk Google. Wystarczy wyszukać narzędzie w smartfonie, a następnie kliknąć "+" w prawym rogu ekranu. W kolejnym kroku należy wybrać funkcję "Skan". Wówczas powinien pokazać się obraz z aparatu.

Reklama

Teraz wystarczy zrobić zdjęcie dokumentu oraz skorygować kadrowanie. Po zatwierdzeniu obraz zostanie błyskawicznie przetworzony tak, aby tło było bielsze, a czerń kontrastowa. To domyślny tryb, który można zmienić, klikając na paletę kolorów w panelu na dole ekranu.

Aby zapisać plik w telefonie, należy wybrać opcję "Zapisz". Podczas zapisywania skanu dokumentu aplikacja zapyta nas o lokalizację zapisu. Brak wskazania konkretnego miejsca oznacza, że plik zostanie zapisany w głównym katalogu Dysku Google.

Jak zeskanować dokument iPhonem lub iPadem?

Właściciele iPhonów lub iPadów mogą skanować dokumenty za pomocą aplikacji Notatki. Wystarczy wyszukać narzędzie, a następnie wybrać opcję "Utwór nową notatkę". W nowej notatce tuż nad klawiaturą pokaże się pasek z dodatkowymi funkcjami. Teraz należy dotknąć ikony aparatu oraz wybrać opcję "Skanuj dokumenty".

Dokument należy umieścić go w polu widzenia aparatu. Jeśli urządzenie jest w trybie automatycznym, dokument zostanie zeskanowany automatycznie. Aby zrobić skan ręcznie, stuknij przycisk migawki, aby zacząć skanować lub naciśnij jeden z przycisków głośności. Następnie przeciągnij narożniki, aby dopasować skan do rozmiaru strony i wybierz opcję "Pozostaw skan".

Za pomocą oprogramowania można także łatwo edytować zeskanowane dokumenty. Dotyczy to kadrowania, nakładania filtrów, obracania i dodawania odręcznych notatek.

Zeskanowałem dokument telefonem. Jak go wysłać?

Jeśli już wiemy, jak zeskanować dokument telefonem z Androidem lub iPhonem, to warto teraz poznać sposób, jak go wysłać. W tym celu wystarczy odszukać zapisany przez nas plik, a następnie wybrać opcję "Udostępnij". Aplikacja poprosi nas o wybór narzędzia (np. Poczta Gmail, Messenger, WhatsApp) do wysłania dokumentu i gotowe. Cała operacja trwa zazwyczaj kilkanaście sekund.

Zobacz także | 58 tajnych kodów na Androida. Rozwiążą problemy z każdym smartfonem