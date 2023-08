Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma ważną zmianę obejmującą aparat

Samsung już pracuje nad następcą modelu Galaxy S23 Ultra, czyli ostatniego flagowca z 200-megapikselowym aparatem. Tym modelem jest oczywiście Galaxy S24 Ultra, którego premiera powinna odbyć się na początku 2024 r. Nowe plotki na temat tego urządzenia dostarczył leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu koreańskiej firmy.

W planach firmy nowy sensor dla teleobiektywu

Samsung Galaxy S24 Ultra ma dostać udoskonalony aparat fotograficzny, który otrzyma pewne nowości w porównaniu do tegorocznego modelu. Źródło informacji wspomina, że jeden z teleobiektywów otrzyma nowy sensor. Ma to by 50-megapikselowy czujnik, który zastąpi ten z 10-megapiselową matrycą obsługujący potrójny zoom optyczny. W przypadku drugiego (dla 10-krotnego zoomu) nadal ma to być sensor 10 MP. Zmiana matrycy jednego z nich pozwoli na robienie zdjęć w lepszej jakości, które będą bogatsze w szczegóły.