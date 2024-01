Samsung Galaxy Z Fold 6. Co przyniesie składany smartfon nowej generacji?

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2024 r. Co wniesie kolejna generacja tego zyskującego na popularności sprzętu? Do oficjalnego debiutu pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz po sieci krążą pewne informacje, które ujawniają nam plany Koreańczyków.

Zdjęcie Samsung Galaxy Z Fold 6 ma zadebiutować latem 2024 r. / Samsung / materiały prasowe