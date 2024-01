Samsung zaprasza na Unpacked. Tego dnia zobaczymy smartfony Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 pojawia się w plotkach od miesięcy. Jeszcze w zeszłym roku do sieci przedostał się dokładny termin premiery, który pozostawał w sferze plotek. Do teraz, bo firma oficjalnie ogłosiła datę premiery nowych telefonów. Seria zostanie zaprezentowana w trakcie specjalnej konferencji Unpacked, która odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

Konferencja Unpacked 17 stycznia

Najbliższa konferencja Unpacked odbędzie się 17 stycznia. Tego dnia Koreańczycy organizują specjalne wydarzenie, gdzie zaprezentują nowe produkty. Na miejsce wybrano San Jose. Event odbędzie się w centrum SAP i będzie go można oglądać w sieci na żywo. Poniżej teaser udostępniony przez producenta.

Firma przy okazji zapowiedziała rozwiązanie nazwie Galaxy AI. Już od kilku miesięcy po sieci krążą plotki, jakoby Samsung Galaxy S24 miał dysponować wieloma funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Poniższa zajawka potwierdziła plotki, choć na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Możemy jednak się spodziewać, że AI odegra duże znacznie w oprogramowaniu aparatów fotograficznych nowych telefonów koreańskiej marki.

Seria Samsung Galaxy S24 to trzy smartfony

Seria Samsung Galaxy S24 obejmie trzy telefony. Najlepszym flagowcem z całej trójki ma być model Ultra. Wizualnie będzie on podobny do dwóch poprzednich generacji, ale otrzyma bardziej płaski ekran, co będzie największą zmianą w designie. Aparat fotograficzny ma dysponować 200-megapikselowym sensorem. Natomiast jeden z teleobiektywów zostanie połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. Ponadto kamera ma pozwolić na nagrywanie wideo w jakości 8K przy 60 fps i 4K w 120 fps.

Niedługo po konferencji Unpacked ma ruszyć przedsprzedaż nowych telefonów. Samsung w ramach zamówień przedpremierowych zamierza oferować modele z serii Galaxy S24 z dwa razy większą pamięcią na dane w niższej cenie. Ponadto firma szykuje dla kupujących zniżki na wybrane akcesoria, które obejmą smartwatche oraz słuchawki bezprzewodowe. Ceny nowych telefonów mają być zbliżone do poprzedniej generacji, ale model Ultra ma nieco zdrożeć.