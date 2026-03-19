OnePlus Nord 5. Ośmiordzeniowy procesor i cena poniżej 2500 zł

OnePlus Nord 5 to telefon napędzany ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Urządzenie występuje w dwóch wariantach, a mając do dyspozycji 2500 zł warto zainwestować w ten z 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Tego rodzaju podzespoły gwarantują płynne działanie wielu gier.

Jeśli zaś chodzi o baterię, w smartfonie znajduje się ogniwo o pojemności 5200 mAh z możliwością szybkiego ładowania 80W. Przedni i tylny aparat 50 MP pozwalają wykonywać dobrej jakości zdjęcia nawet po zmroku.

OnePlus Nord 5 z 12 GB RAM i pamięcią 512 GB kosztuje, w zależności od sklepu, od około 2200 do 2400 zł. Jeśli jednak mamy mniejszy budżet, możemy rozważyć zakup wersji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej za około 1700-1800 zł.

POCO F8 Pro. Rewelacyjna wydajność i pokaźna bateria

POCO F8 Pro jest napędzany ośmiordzeniowym Snapdragonem 8 Elite Mobile Platform, który zapewnia rewelacyjną wydajność. Na pokładzie znajduje się również 12 GB RAM oraz 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej.

Urządzenie zawiera również pokaźną baterie 6210 mAh z możliwością szybkiego ładowania 100 W. Warto również wspomnieć, że smartfon wyposażony jest w potrójny aparat 50 MP z teleobiektywem 60 mm i obiektywem ultraszerokokątnym.

Ceny POCO F8 Pro wahają się w granicach 1900-2300 zł - w tym przypadku także wiele zależy od tego, czy zdecydujemy się na zakup wariantu z 256 GB czy 512 GB pamięci wewnętrznej.

Pixel 10a. Nowość od Google

Google Pixel 10a to urządzenie, które niedawno miało swoją premierę. W podstawowej wersji telefon oferuje 8 GB RAM oraz pamięć wewnętrzną 128 GB. Jest napędzany przez wydajny, ośmiordzeniowy procesor Google Tensor G4. Telefon posiada system aparatów tylnych 48 MP + 13 MP oraz aparat przedni 13 MP.

Pojemność akumulatora Pixel 10a to 5100 mAh, producent podaje, że taka bateria umożliwia do 30 godzin pracy na jednym ładowaniu. Co ciekawe, telefon wykorzystuje narzędzia AI bazujące na Gemini, które pomagają między innymi w kadrowaniu zdjęć.

Wersja z 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje obecnie, w zależności od sklepu, około 2300-2400 zł.

Samsung Galaxy A56. Gratka dla miłośników fotografii

Miłośnicy Samsungów również mogą liczyć na nieco tańszy model, którego wydajność jest na naprawdę wysokim poziomie. Mowa o Samsungu Galaxy A56 wyposażonym w 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej (zależnie od wybranego wariantu). Na pokładzie smartfona znajduje się ośmiordzeniowy Samsung Exynos 1580 oraz bateria o pojemności 5000 mAh.

Samsung Galaxy A56 to również nielada gratka dla miłośników fotografii. Telefon, oprócz obietywu selfie 12 MP, ma obiektyw ultraszerokokątny 12 MP, szerokokątny 50 MP oraz makro 5 MP.

Jeśli chodzi o Samsunga Galaxy A56, wersja z 128 GB pamięci kosztuje około 1900-2000 zł. Warto jednak nieco dołożyć, by nabyć wersję z 256 GB w cenie około 2200-2300 zł.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Kapitalna moc i szybkie ładowanie

XIAOMI Redmi Note 15 Pro+ to smartfon wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Odznacza się imponującą pojemnością baterii (6500 mAh) z technologią ładowania 100 W HyperCharge umożliwiającą naładowanie smartfona w około 40 minut.

Urządzenie od Xiaomi ma 12 GB pamięci RAM oraz, w zależności od wersji, 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Wyposażone jest w aparat główny 200 MP, aparat ultraszerokokątny 8 MP oraz aparat przedni 32 MP. Producent zastosował system chłodzenia Xiaomi IceLoop, który ma zapewniać odpowiednią płynność podczas użytkowania wymagających aplikacji (na przykład gier).

Cena Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, w zależności od wersji, oscyluje w granicach 1900-2400 zł.

