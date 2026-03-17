Oppo w ciągu ostatnich kilku lat wprowadziło kilka składanych smartfonów z serii Find N, ale żaden z nich nie trafił do Polski. Za nami premiera najnowszego modelu Oppo Find N6, który na razie debiutuje w Chinach. Zobaczmy, ile kosztuje to urządzenie oraz co ma do zaoferowania. Nowy telefon jest konkretny, ale też drogi.

Ceny smartfona Oppo Find N6 oraz alternatywy

Oppo Find N6 to składany smartfon typu książka i jego ceny nie są niskie. Podobnie jak podobnych konstrukcji konkurencji. Cennik na chiński rynek prezentuje się następująco.

Oppo Find N6 z 256 GB pamięci na dane - 9999 juanów (ok. 5,3 tys. złotych)

Oppo Find N6 z 512 GB pamięci na dane - 10999 juanów (ok. 5,85 tys. złotych)

Oppo Find N6 z 1 TB pamięci na dane - 11999 juanów (ok. 6,4 tys. złotych)

Tanio nie jest, ale jak spojrzymy na ceny podobnych telefonów innych marek, to zobaczymy, że trzeba wydać podobne pieniądze. Dla przykładu Samsung Galaxy Z Fold 7 w Polsce dostępny jest obecnie od około 7,5 tys. złotych. Za model Huawei Mate X7 trzeba zapłacić jeszcze więcej, bo od 8999 złotych.

Oppo Find N6 można zamawiać w Chinach w ramach przedsprzedaży i producent przygotował atrakcyjną ofertę na start. Pozwala ona na zakup telefonu z dedykowanym etui magnetycznym, które pełni też rolę podstawki. Globalna premiera ma odbyć się 20 marca.

Składany smartfon OppoFind N6 dostał dwa kolory obudowy. Oppo materiały prasowe

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Pierwszym jest klasyczny tytanowy, a drugim rzucający się w oczy pomarańczowy.

Oppo Find N6 ma rozkładany ekran, który wiele wytrzyma

Oppo Find N6 ma główny wyświetlacz OLED-owy LTPO o przekątnej 8,12 cala, który rozkłada się jak książką. Bolączką tego typu konstrukcji jest typowe zgięcie widoczne na środku, które pogłębia się w wyniku intensywnego użytkowania. Chiński gigant szukał więc rozwiązań, aby temu zaradzić. Co udało się osiągnąć?

Nowy składany smartfon ma przeprojektowany zawias oraz wykorzystano inne rozwiązania, które sprawiły, że zgięcie pośrodku staje się niemal niewidoczne i ponadto nie postępuje podczas użytkowania. Udowodniły to intensywne testy przeprowadzone przez producenta, gdzie po aż 600 tys. złożeń i rozłożeń konstrukcji. Dzięki specjalnej techniczne udało się zredukować nierówność zawiasów z około 0,2 mm do 0,05 mm.

Smartfon Oppo Fid N6 jest bardzo cieńki. Po rozłożeniu ma mniej niż 5 mm. Oppo materiały prasowe

Główny wyświetlacz z Oppo Find N6 wyróżnia się ponadto wysoką rozdzielczością (2248 × 2480 pikseli) oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 2500 nitów. Ponadto nie zabrakło wsparcia dla piórka Oppo AI Pen, które oferuje łączność Bluetooth. Jak dobrze wiemy, Samsung jakiś czas temu zrezygnował z tego rozwiązania we własnym S Pen, a model Galaxy Z Fold 7 w ogóle nie umożliwia pracy z rysikiem. Ponadto wyświetlacz oferuje wsparcie dla formatów Dolby Vision czy HDR10+ i HDR Vivid.

Oppo Find N6 ma też dodatkowy wyświetlacz na jednej z połówek obudowy, który pozwala użytkować telefon po zamknięciu. Jest to 6,62-calowy panel OLED-owy LTPO o rozdzielczości 1140 × 2616 pikseli i jasności do 3600 nitów. Odświeżanie obrazu również odbywa się w zakresie do 120 Hz.

Potężny procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 i wielka bateria

Pod obudową składanego smartfona Oppo Find N6 znajduje się ostatni procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nowy składak jest pierwszym na rynku z tym układem i dzięki temu można liczyć na najwyższą dziś wydajność. SoC wspomagany jest przez 16 GB pamięci RAM i są to szybkie kości LPDDR5x. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci modułów UFS 4.1.

Pod obudową Oppo Find N6 jest najmocniejszy procesor Qualcomma, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Qualcomm materiały prasowe

Na uwagę zasługuje również spora bateria. Pod obudową Oppo Find N6 znajdują się połączone akumulatory o łącznej pojemności 6000 mAh. Dla porównania w Samsungu Galaxy Z Fold 7 jest to o ponad 1500 mAh mniej. Nie zabrakło też wsparcia dla szybkiego ładowania w postaci technologii SuperVOOC z ładowarkami o mocy 80 W. Nowy telefon wspiera też szybkie ładowanie bezprzewodowe AirVOOC o mocy 50 W.

Aparat fotograficzny znacząco udoskonalony

Oppo Find N6 wnosi również duże zmiany w systemie kamer i względem poprzedniego modemu N5 pojawia się tu sporo nowości. Przede wszystkim na uwagę zasługują znacznie lepsze sensory.

Główny obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.8 oraz OIS (optyczną stabilizacją obrazu) połączono z 200-megapikselowym sensorem Isocell HP5. Następnie mamy teleobiektyw peryskopowy, który współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem Samsung JN5. Pozwoli to na uzyskanie dużych możliwości z zakresu zoomu. Kamera ultraszerokokątna została połączona z 50-megapikselowym sensorem.

Aparat fotograficzny Oppo Find N6 wprowadza liczne udoskonalenia względem modelu N5. Oppo materiały prasowe

Elementy kamery umieszczono na okrągłej wyspie znajdującej się na jednej ze składanych połówek obudowy. Aparat fotograficzny opracowano we współpracy z Hasselblad, którego logo znajduje się na pleckach. Przednie kamery (które są dwie) pozwolą robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli.

Ponadto warto wspomnieć o stereofonicznych głośnikach z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos czy Wi-Fi 7. Telefon ma też NFC i wzmocnioną obudowę, która jest odporna na wodę (IP69). Poza tym oba wyświetlacze reagują na dotyk, nawet gdy są mokre. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką OxygenOS 16, który zyskała sporo ciekawych funkcji. Wśród nich na pewno warto wspomnieć o pływających oknach, co pozwala na lepszy multitasking podczas pracy z wieloma aplikacjami.

Smartfona Oppo Find N6 bierzemy na testy

Wszystko to świetnie wygląda na papierze, ale czy Oppo Find N6 naprawdę jest tak "wspaniały", jak deklaruje producent? Będziemy mogli to na dniach sprawdzić i wtedy odpowiemy na to pytanie. Nowego składaka marki bierzemy na testy i następnie sprawdzimy, jak to urządzenie spisuje się podczas codziennego użytkowania.

