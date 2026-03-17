Xiaomi wprowadza do oferty nowe smartfony pod marką POCO. Są to modele POCO X8 Pro i X8 Pro Max, a ponadto pierwszy z wymienionych jest dostępny również w specjalnej wersji Iron Man Edition. Ile zapłacimy za nie w Polsce i jak prezentuje się specyfikacja techniczna?

Polskie ceny telefonów POCO X8 Pro i X8 Pro Max

Zacznijmy od cen. Tym razem nie pojawił się najtańszy wariant bez dopisku Pro, który był dostępny wraz z zeszłoroczną serią POCO X7. Cennik modeli X8 widoczny jest niżej.

POCO X8 Pro - od 1399 złotych (od 1699 złotych w cenie rekomendowanej)

POCO X8 Pro Max - od 1799 złotych (od 2099 złotych w cenie rekomendowanej)

POCO X8 Pro Iron Man Edition - 1749 złotych (cena rekomendowana 1999 złotych)

Smartfony POCO X8 Pro dostępne są w trzech kolorach obudowy. Xiaomi materiały prasowe

Nowe telefony można zamawiać w trzech kolorach obudowy. W ramach przedsprzedaży ceny obniżono nawet o 300 złotych. Ponadto kupujący mogą dołożyć do koszyka ładowarkę Xiaomi 100W HyperCharge Combo TypeA za 49 złotych (standardowa cena to 99 złotych). Oferta na start obowiązuje do końca marca.

Specyfikacja techniczna smartfonów POCO X8 Pro i X8 Pro Max

POCO X8 Pro Max to najdroższy telefon, który ma duży ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 1,5 K. Jasność maksymalna sięga 3500 nitów. To pierwszy smartfon na rynkach międzynarodowych z nowym chipem MediaTek Dimensity 9500s, który wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Smartfon POCO X8 Pro Max ma wielką baterię o pojemności 8500 mAh. Xiaomi materiały prasowe

Nowy smartfon ma też wielką baterię o pojemności aż 8500 mAh, która wspiera szybkie ładowanie Xiaomi HyperCharge o mocy 100 W. Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy współpracujące z sensorami 50 i 8 MP. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli.

POCO X8 Pro bez dopisku Max to tańszy i mniejszy telefon. Ekran ma przekątną 6,57 cala, a za obliczenia odpowiada tu chip MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Pojemność baterii zredukowano do 6500 mAh, ale nadal nie brakuje wsparcia dla HyperCharge 100 W.

