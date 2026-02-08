W skrócie Telefony komórkowe przeszły ewolucję od aparatów z tarczą numerową do nowoczesnych smartfonów.

W nowych modelach smartfonów coraz rzadziej można spotkać gniazda słuchawkowe, sloty na karty microSD, wysuwane przednie aparaty, chipy radia FM i fizyczny przycisk Home.

Zmiany w funkcjach smartfonów są związane z rozwojem technologii bluetooth, przechowywania danych w chmurze, streamingu muzyki oraz nowymi rozwiązaniami w zakresie obsługi urządzenia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jak się zmieniały telefony? Od aparatów z tarczą po smartfony

Telefon to urządzenie, które na przestrzeni lat bardzo mocno ewoluowało. Wielu z nas pamięta jeszcze charakterystyczne aparaty wyposażone w tarczę numerową. Z biegiem czasu tarcza została zastąpiona klawiaturą. Następnie, stacjonarne telefony stały się bezprzewodowe, a niedługo po tym sprzęty tego typu zaczęły być powoli wypierane przez komórki.

Tradycyjne komórki z przyciskami ustąpiły z kolei miejsca dotykowym smartfonom, które stały się praktycznie niezastąpionym narzędziem dla niemal każdego, współcześnie żyjącego człowieka. Są to w istocie przenośne minikomputery, które oprócz dzwonienia czy smsowania oferują możliwość robienia zdjęć, nagrywania filmów, surfowania po internecie czy, co w ostatnich latach rozwinęło się szczególnie mocno, korzystania z usług osobistych asystentów opartych na sztucznej inteligencji.

Trudno zatem wyobrazić sobie, jak jeszcze zmienią się aktualnie używane przez nas telefony komórkowe. Okazuje się jednak, że nawet w przypadku smartfonów możemy już mówić o pewnego rodzaju przestarzałych funkcjach, których te urządzenia zwyczajnie przestają potrzebować.

Przestarzałe funkcje smartfonów. Tego już nie znajdziesz w nowych telefonach

Intensywne "przeobrażanie" smartfonów powiązane jest między innymi ze wzrostem innych gałęzi technologii. Wskutek postępu technicznego i trendów, niektóre komponenty, które niegdyś wydawały się niezastąpione, aktualnie przestają być potrzebne w nowych telefonach.

Gniazda słuchawkowe - większość z nas przyzwyczaiła się do gniazd typu 3,5 mm jack obecnych niegdyś niemal w każdym smartfonie. W dzisiejszych czasach coraz rzadziej możemy ich uświadczyć, a ma to związek z rozwojem technologii bluetooth. Rynek zalały bowiem rozmaite słuchawki bezprzewodowe. Co ciekawe, w wielu przypadkach nie znalazły one uznania w oczach (albo raczej w uszach) najbardziej zagorzałych audiofilów - według wielu z nich, jakość dźwięku jest znacznie lepsza (bezstratna) w przypadku słuchawek przewodowych.

Sloty na kartę microSD umożliwiające rozszerzenie pamięci na dane nadal występują w przypadku wielu modeli. Jednak trzeba przyznać, że jest to coraz rzadszy widok - producenci oferują za to kilka wariantów danego modelu z różnymi pojemnościami dysku wewnętrznego. Niektórzy promują rozwiązania polegające na przechowywaniu danych w chmurze (np. iCloud od Apple czy Samsung Cloud).

Przednie aparaty wysuwane z obudowy - jeszcze kilka lat temu takie rozwiązanie umożliwiało uzyskanie ekranu pozbawionego ramek i tak zwanego notcha (wcięcia na kamerkę). Aktualnie producenci praktycznie odeszli od tego pomysłu, minimalizując tym samym ryzyko uszkodzeń mechanicznych (wysuwane kamerki mogły być na nie podatne).

Chipy radia FM - komponenty te umożliwiały odbiór radia nawet w trybie offline - zazwyczaj trzeba było jedynie podłączyć słuchawki. Nie jest to już standardem - producenci odeszli od tego rozwiązania na rzecz internetowego streamingu muzyki, choć w niektórych tańszych modelach nadal można spotkać się ze wspomnianą możliwością.

Fizyczny przycisk "Home" - tego rodzaju element zdawał się niegdyś nieodłączną częścią każdego smartfona. Umożliwiał powrót do ekranu głównego, uruchomienie asystenta głosowego bądź odblokowanie telefonu (często przycisk ten był wyposażony w czytnik linii papilarnych. W nowoczesnych urządzeniach komponent ten został zastąpiony jego wirtualnymi przyciskami ekranowymi lub gestami.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press