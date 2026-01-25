Jak kupić nowy telefon i nie żałować? iPhone kontra Android

Spis treści: Jak kupić nowy telefon i nie żałować? Poznaj swoje potrzeby Rozmiar ekranu telefonu Zależy ci na aparacie? Wybierz ten model Bateria ma trzymać długo? Na to zwróć uwagę Wydajność procesora. Na co postawić? Co wybrać - nowy telefon 4G czy 5G? Ile pamięci w telefonie potrzebujesz?

Jak kupić nowy telefon i nie żałować? Poznaj swoje potrzeby

Kupno nowego telefonu wydaje się najprostszym z możliwych zakupów. Jeśli jednak nie poznamy swoich potrzeb, możemy zwyczajnie przepłacić i wydać pieniądza na funkcje, z których nie skorzystamy. Możemy też nie wykorzystać w pełni potencjału urządzenia. Jak więc kupić nowy telefon i nie żałować? Na początek warto zadać sobie pytanie, czego oczekujemy po urządzeniu.

Trzeba więc poznać odpowiedzi na to, czy liczy się dla nas rozmiar ekranu? A może jesteśmy miłośnikami fotografii i robimy kilkadziesiąt zdjęć dziennie? Telefony takie jak iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra czy Xiaomi 15 Ultra mają niesamowite aparaty, które niemal dorównują jakości, jaką można uzyskać w bezlusterkowcu. Jeśli jednak robimy jedno zdjęcie na miesiąc, to czy warto przepłacać? Są także osoby, dla których liczy się przede wszystkim wydajność oraz żywotność baterii. Wtedy warto wybrać ten model, który nie sprawia, że musimy często ładować telefon.

Jeśli zastanawiamy się, jaki telefon kupić, warto również nie lekceważyć ubiegłorocznych modeli. Ceny zeszłorocznych flagowych wersji zawsze przenoszą się na tegoroczne modele ze średniej półki. Można mieć świetny smartfon, który robi niemal wszystko to, co telefon premium, za ułamek ceny. Do tematu warto więc podejść świadomie. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kategorii, które mogą okazać się kluczowe w czasie kupna nowego telefonu.

Rozmiar ekranu telefonu

W ostatnich latach wszystkie nowe telefony rosną jak na sterydach. Na przykład iPhone 17 Pro Max i Galaxy S25 Ultra osiągnęły już 6,9 cala długości. Małe telefony nie są już tak powszechne i prawie nie zdarza się, że ma mniej niż sześć cali. Widać to także na sklepowych półkach - na przykładApple zakończyło produkcję iPhone'a Mini, wycofując serię po słabej sprzedaży, zwłaszcza modelu 13 mini.

Chociaż iPhone SE z 2022 roku pozostał najmniejszym iPhonem, jaki można było kupić, firma zastąpiła go iPhonem 16E o przekątnej 6,1 cala, który jednocześnie trudno nazwać małym. Po stronie Androida 6,1-calowy wyświetlacz Google Pixel 8A czyni go jednym z lepszych, mniejszych telefonów. Jednak podobnie jak iPhone 16E, trudno go nazwać malutkim. Google zastąpiło go Pixelem 9A, zwiększając w ten sposób rozmiar ekranu do 6,3 cala. Dlatego, jeśli kupujemy nowy telefon, jesteśmy skazani na duże rozmiary ekranu, bez względu na system operacyjny, który wybierzemy.

Zależy ci na aparacie? Wybierz ten model

Funkcje aparatu w telefonie to główny powód do przechwałek, dlatego producenci "boostują" smartfony, dodając megapiksele czy upychając kolejne obiektywy. Dziś nowy telefon ma już zazwyczaj trzy tylne aparaty - zwykły obiektyw, ultraszerokokątny i teleobiektyw. Co ważne, nawet te budżetowe telefony mają wiele aparatów. Jest więc z czego wybierać. Nie oznacza to jednak, że każdy aparat jest tak dobry, jak inny. Tu niestety działa zasada, że im więcej wydamy, tym lepsze zdjęcia uzyskamy, a najlepsze aparaty dostępne są zazwyczaj w najdroższych, flagowych modelach.

Jaki nowy telefon wybrać, jeśli zależy nam na wysokiej jakości zdjęciach? Trzeba przeprowadzić małą analizę i zwrócić uwagę na funkcje takie jak zoom optyczny zamiast cyfrowego. Zoom optyczny, w przeciwieństwie do cyfrowego, wykorzystuje fizyczny ruch soczewek w obiektywie do przybliżania obrazu. To gwarantuje doskonałą jakość, ostrość i naturalne kolory bez utraty szczegółów, działając jak lornetka. Tymczasem zoom cyfrowy to tylko powiększanie fragmentu zdjęcia przez oprogramowanie, co prowadzi do utraty jakości, rozmycia i ziarnistości, zwłaszcza przy dużym powiększeniu.

Kolejne istotne funkcje to tryb nocny dla lepszych zdjęć w słabym świetle oraz optyczna stabilizacja obrazu. Tryb nocny wydaje się zrozumiały, natomiast warto przyjrzeć się drugiej funkcji. Optyczna stabilizacja obrazu to technologia, która kompensuje drżenie ręki, fizycznie przesuwając soczewki w obiektywie lub matrycę w przeciwnym kierunku do wykrytego ruchu. A to zapobiega rozmyciu zdjęć i filmów, zapewniając ostrość i płynność, zwłaszcza przy słabym oświetleniu lub długich czasach naświetlania. Jeśli zależy nam na naprawdę dobrych zdjęciach, warto czytać recenzje, na przykład takie jak ta, gdzie wyjaśniamy, jaki telefon z Androidem ma najlepszy aparat.

Bateria ma trzymać długo? Na to zwróć uwagę

Większość telefonów, od budżetowych po flagowe modele, wytrzyma po jednym ładowaniu przez większość dnia. Jednak, jak wspomnieliśmy, nowe telefony są coraz większe. Z jednej strony oznacza to, że można montować do smartfonów większe baterie, z drugiej strony większe ekrany i często mocniejsze procesory to szybsze pochłanianie energii. Dlatego też niewiele telefonów pozwala używać urządzenia dłużej niż jeden dzień.

Telefony z najlepszą baterią mają funkcję szybkiego ładowania. Warto więc zwracać na to uwagę przy kupnie nowego smartfona. Niektóre telefony, takie jak OnePlus 15, obsługują baterię o pojemności aż 7300 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W. Inne smartfony, jak MOTOROLA Moto G86, obiecują ponad 40 godzin pracy na jednym ładowaniu. A gdy urządzenie będzie wymagało zasilenia baterii, system TurboPower maksymalnie skróci czas procesu.

Inne telefony jak REALME 14 Pro+ gwarantują szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W i obiecuje podładowanie telefonu do połowy już w 23 minuty. Technologia dbania o długowieczność baterii sprawia, że po 1600 cyklach ładowania bateria zachowuje aż 80% swojej pierwotnej pojemności. Jeżeli telefon ładujemy codziennie, to zdarzy się to dokładnie po czterech latach i trzech miesiącach. Warto zwracać na takie fakty uwagę przy wyborze nowego smartfona.

Wydajność procesora. Na co postawić?

Telefony z najwyższej półki mają mocne procesory i 12 GB RAM lub nawet więcej. To wystarczy, by telefony mogły wykonać każde zadanie bez wysiłku. Niemniej jednak, wybierając nowy telefon, nie trzeba kupować najdroższych modeli, by uzyskać świetną wydajność. Jest bowiem tak, że większość po prostu dobrych telefonów ze średniej półki oferuje wystarczającą moc, by sprostać wszystkim codziennym potrzebom. Nadal można grać w niemal każdą grę i edytować zdjęcia w wysokiej rozdzielczości.

Warto jednak sobie uświadomić, że wybór budżetowego segmentu oznacza pewne spowolnienia na przykład podczas grania. Bardziej wymagające gry 3D mogą częściej się zacinać, a nawet niespodziewanie się wyłączyć. Jednak podstawowe czynności, takie jak wysyłanie e-maili, słuchanie Spotify czy przeglądanie Instagrama nie powinny stanowić problemu przy najtańszych modelach. Większe wymagania oznaczają większe wydatki.

Co wybrać - nowy telefon 4G czy 5G?

Sieć 5G to rewolucyjny standard, który obiecuje błyskawiczne prędkości mobilnych danych. Chociaż zasięg 5G wciąż nie wszędzie jest dostępny, to jest na tyle szeroki, że zdecydowanie warto rozważyć telefon 5G. Tym bardziej że zapewnia ona o wiele większą prędkość i przepustowość niż 4G LTE i pozwala korzystać z sieci ogromnej liczbie użytkowników oraz urządzeń jednocześnie bez odczuwalnych opóźnień.

Warto również wziąć pod uwagę fakt, że prawdopodobnie większość telefonów 4G nie będzie już objęta wsparciem programowym. Dlatego nie ma powodu, żeby rozważać dodatkowe wydatki na telefon 4G. Tu zalecamy pójście o krok dalej i wybór nowego telefonu z siecią 5G.

Ile pamięci w telefonie potrzebujesz?

Większość telefonów, nawet tych budżetowych, ma co najmniej 64 GB pamięci. Z tego 10 mogą zajmować preinstalowane aplikacje i system operacyjny telefonu. Jeśli nie planujesz nagrywać wideo, a granie to nie twoja bajka, 64 GB może wystarczyć. Jednak w innym przypadku należy uznać 128 GB za bezpieczne minimum. Telefony z wyższej półki, szczególnie te, które potrafią nagrywać wysokiej jakości, oferują pojemność 256 GB lub więcej. Przy takiej przestrzeni usuwanie starych plików będzie rzadkością.

Jeśli telefon obsługuje karty microSD, to już inna sprawa, bo dziś można kupić karty microSD 32GB lub większe za bardzo małe pieniądze. A włożenie jednej takiej karty do telefonu znacznie zwiększy dostępną przestrzeń. Niestety, rozszerzalna pamięć to obecnie bardzo rzadka funkcja w nowych telefonach. Jednak większość telefonów obsługuje zewnętrzną pamięć zamiast USB-C, więc jeśli wybierasz się na wakacje i chcesz nagrywać dużo wideo w wysokiej rozdzielczości, warto zabrać mały SSD, albo nawet kartę SD w adapterze USB-C, aby przenieść materiał.

